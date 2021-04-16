Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады провели тренировки с США и странами-членами НАТО. Наши защитники продолжают готовиться к выполнению задач по назначению.

Воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона оттачивали мастерство ведения огня по наземным целям противника с помощью спаренных зенитных установок калибра 23 миллиметра.

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Пока наши безумные соседи бряцают железом на границе, бойцы 24-й бригады, во взаимодействии с иностранными партнерами из США и стран-членов НАТО, продолжают настойчиво готовиться к выполнению боевых задач по назначению,

– сообщили военнослужащие.

Бойцы ВСУ добавили, что эти учения проводятся в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина, в тесном сотрудничестве с подразделениями Пограничной службы, которые также привлекаются ко всем этапам подготовки бригады.

Украинские военные провели тренировку с США и НАТО / Фото пресс-службы 24 ОМБр имени короля Даниила

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Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала

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