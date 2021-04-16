Пока россияне бряцают оружием: ВСУ провели тренировки с США и странами НАТО – фото
Украинские военные 24 отдельной механизированной бригады провели тренировки с США и странами-членами НАТО. Наши защитники продолжают готовиться к выполнению задач по назначению.
Источник:24 ОМБр имени короля Даниила
Воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона оттачивали мастерство ведения огня по наземным целям противника с помощью спаренных зенитных установок калибра 23 миллиметра.
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Пока наши безумные соседи бряцают железом на границе, бойцы 24-й бригады, во взаимодействии с иностранными партнерами из США и стран-членов НАТО, продолжают настойчиво готовиться к выполнению боевых задач по назначению,
– сообщили военнослужащие.
Бойцы ВСУ добавили, что эти учения проводятся в рамках Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина, в тесном сотрудничестве с подразделениями Пограничной службы, которые также привлекаются ко всем этапам подготовки бригады.
Украинские военные провели тренировку с США и НАТО / Фото пресс-службы 24 ОМБр имени короля Даниила
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- В течение последних нескольких недель Россия стягивает свои войска к нашим границам.
- Украинская разведка предупредила, что к 20 апреля их численность может достичь 110 тысяч единиц личного состава.
- Кроме этого, страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.
Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала
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