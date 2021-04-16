Украина может рассчитывать на полную поддержку НАТО, а определять перспективы ее членства будут только страны Альянса. Ни одно третье государство, в частности Россия – не может этому помешать.

Соответствующее заявление озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они встретились в штаб-квартире альянса в Брюсселе в рамках внеочередного заседания комиссии Украина – НАТО.

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Киев и Брюссель беспокоит наращивание российских сил вблизи украинской границы – теперь оно масштабнее всего с 2014 года. Такая военная активность России не оправдана и не обоснована, отметил Йенс Столтенберг.

Он выразил сожаление в связи с гибелью украинских военных и отметил: Альянс полностью на стороне Украины.

"Значительное наращивание военной силы Россией вблизи украинской границы не имеет оправдания и объяснения, и вызывает сильное беспокойство. Это самое многочисленное скопление российских войск после аннексии Крыма в 2014 году, Россия должна прекратить свои провокации", – подчеркнул Столтенберг.

Поддержка Украины НАТО – непоколебимая

Североатлантический альянс помогает Украине защитить себя самостоятельно, подчеркнул Йенс Столтенберг. НАТО предоставляет Киеву и политическую поддержку, и практическую помощь – в развитии системы обороны и безопасности, в реформировании Вооруженных сил, в тренировке армейцев.



Йенс Столтенберг акцентировал на поддержке Киева / Фото EPA

Столтенберг отметил, что в Альянсе поддерживают реформы Украины, поскольку это единственный путь, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции.

Поддержка НАТО непоколебима. Мы никогда не признаем аннексию Крыма, полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и это неизменно. НАТО – с Украиной,

– пояснил генсек альянса.

Украина же предана дипломатическим и политическим средствам решения конфликта на востоке государства, отметил Дмитрий Кулеба. Однако Киев вместе с западными партнерами стремится избежать ошибок 2014 года и не позволит России застать государство врасплох.



Дмитрий Кулеба объяснил позицию Украины / Пресс-служба МИД Украины

"Украина и наши друзья остаются бдительными. Мы не будем терять время, и если Москва начнет новую спираль насилия или неразумно действовать, это ей дорого обойдется", – сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Миссия "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина"

Руководство новой ротации "Объединенной многонациональной группы по подготовке" – Украина (JMTG-U) представили в Киеве. Временно исполняющий обязанности командующего Сухопутных войск Александр Павлюк встретился с иностранными советниками, которые участвуют в подготовке украинских военных.

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Он подарил представителям миссии сувениры и поблагодарил за профессионализм и сотрудничество. Военно-тренировочную миссию "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина" развернули в 2015 году, в ее состав входят инструкторы из:

США, страны, что возглавляет миссию;

Канады;

Литвы,

Великобритании;

Дании;

Швеции.

Продолжаются и тренировки украинских военных в пределах канадской миссии UNIFIER. Инструкторы провели 7 курсов лидерства для будущих командиров младшего сержантско-старшинского состава.



Тренировка украинских военных в пределах канадской миссии UNIFIER / Скриншот с видео 24 канала

Кроме тренировок, Группа по развитию профессионального военного образования разработала уникальный логотип. Он является символом качества их работы и взаимоуважения двух наций. На эмблеме – переплетенные между собой символы Канады и Украины и шлем Афины, греческой богини знаний, мудрости и образования.

Учебно-тренировочную миссию UNIFIER Оттава развернула в 2015 году. С тех пор украинские военнослужащие тренируются под руководством канадских инструкторов, они меняются каждые полгода.

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Нынешняя ротация уже 11-я, возглавляет ее подполковник Мелани Лейк. В ее подчинении около 200 военнослужащих вооруженных сил Канады. Они и будут завершать развитие способностей украинских силовых структур.

О прибытии с визитом в Украину председателя Военного комитета НАТО Стюарта Пича – смотрите в полном выпуске программы.