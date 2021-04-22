Страны НАТО помогают украинским Вооруженным силам осваивать стандарты и лучшие практики Альянса. В Международном центре миротворчества и безопасности на Львовщине состоялась ротация американских военнослужащих.

Это состоялось в рамках "Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина" – JMTG-U. Армейцы Украины будут проходить учения при поддержке и помощи оперативной группы "Рейвен" Национальной гвардии штата Вашингтон.

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В то же время американские военные из оперативной группы "Иллини" возвращаются на родину. Для пехотинцев оперативной группы "Иллини" торжественное мероприятие на Львовщине стало последним за предыдущие 9 месяцев.

Почти год они наставляли украинских военных, помогая освоить стандарты НАТО. Сейчас они готовы отдать полномочия коллегам и отправиться в родной Иллинойс.

"Мы рады вернуться домой к своим близким, и нам грустно прощаться с украинскими коллегами и друзьями. Нас вдохновило упорство, стойкость и решительность солдат и народа Украины", – сказал старший советник "Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина" – JMTG-U Клейтон Кетемеер.

Миссия "Иллини" и "Рейвен" в Украине

На замену им прибыли почти 200 военных оперативной группы "Рейвен" Национальной гвардии штата Вашингтон. Именно их боевой флаг в течение следующих 9 месяцев будет развеваться над центральным городком Международного центра миротворчества и безопасности.

Это важный день в истории JMTG-U, передача командования миссией. Мы подтверждаем постоянную поддержку и преданность нашим украинским партнерам,

– отметил командующий оперативной группы "Рейвен" Джеймс Перрин.

Армейцы "Иллини" свернули свой флаг в знак передачи командования "Объединенной многонациональной группой по подготовке – Украина". В то же время военные группы "Рейвен" развернули свой штандарт в знак того, что начали миссию.



Военные из "Ильини" возвращаются на родину / Скриншот из программы " Фактор безопасности"

"Контингенту "Иллини", который завершил миссию: спасибо за вашу работу. Вы-гордость нашей нации. Контингента "Рейвен", которые только что прибыли: знайте, что работа, для поддержки наших украинских партнеров, является очень важной", - сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Возвращающимся на родину американским военнослужащим вручили награды и ценные подарки – в знак благодарности, расширившие спектр подготовки боевых подразделений.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это чрезвычайно важно для дальнейшей обороноспособности, евроатлантической интеграции и приближения Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО.



Среди почетных гостей на церемонии – Кристина Квин и Денис Шмигаль в частности / Скриншот из программы "Фактор безопасности"

Среди почетных гостей на церемонии была временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, которая отметила, что миссии JMTG-U уже более 6 лет и это символ партнерства в сфере безопасности между Украиной, США и союзниками по НАТО.

Благодаря поддержке стран Альянса Украина не только боеспособнее, чем когда-либо с 2014 года, убеждены в Вашингтоне, но и получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями за вклад в безопасность альянса.

Соединенные Штаты гордятся тем, что наши совместные усилия в области безопасности стали вкладом в достижении этого впечатляющего результата,

- сказала Кристина Квин.

Подготовка военных в рамках JMTG-U

Военная подготовка в рамках JMTG-U - "Объединенной многонациональной тренировочной группы Украина" продолжается с 2015 года. Участие в миссии принимают вооруженные силы:

Швеции;

Канады;

Дании;

Польши;

Литвы;

Британии;

Соединенных Штатов, которые и возглавляют группу.

Кристина Квин добавила, что вместе соответствующая группа по подготовке помогает сформировать в Украине боеспособные, профессиональные вооруженные силы, которые соответствуют стандартам НАТО.

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Со времени основания миссии "Объединенной многонациональной группы по подготовке-Украина" военные альянса подготовили украинских инструкторов, которые и проводят занятия для Вооруженных сил.

В то же время представители стран НАТО наблюдают за процессом подготовки и совместно принимают решения. Работой довольны и во время учений перенимают опыт от украинцев.

"Мы понимаем, как это важно – учиться у коллег. Мы много общаемся с украинцами, и привезем в США новые боевые знания и опыт", – рассказал бригадный советник Саймон Влодарски.

Где тренируются военные

Тренируются военные на базе Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине. Яворовский полигон - один из крупнейших в Европе, здесь есть учебные поля для всех подразделений, а также:

мишени для стрельб;

так называемый килл-хаус, где армейцы отрабатывают зачистку помещений;

комплекс " бой в городе";

полоса препятствий;

интерактивные лазерные тренировочные комплексы.

Командир отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Дмитрий Кащенко рассказал, что на соответствующей территории есть много такого оборудования, которого на других полигонах нет. По его словам, позитив в том, что можно использовать учебно-материальную базу, а потом уже привлекать инструкторов, которые проводят занятия.



Яворовский полигон - один из крупнейших в Европе / Фото "Радио Свободы"

Выучка для украинских армейцев длится 55 дней. В течение этого времени армейцы бок о бок с коллегами из Альянса оттачивают навыки ведения боя, углубленно изучают:

тактическую медицину;

инженерное дело;

выживание в незнакомой местности;

методы контрснайперской борьбы.

"Для себя ставим целью понять, как проходит сам процесс планирования боевых действий в странах-партнерах, то есть в НАТО", – сообщил командир отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского Дмитрий Кащенко

С 2015 года в рамках тренировочной миссии выучку прошли 13 батальонов и 8 бригад Вооруженных сил. Навыки овладели более 9 тысяч украинских армейцев.

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JMTG-U – не единственная миссия на территории Украины. В 2015 году обучать украинских военных начали другие страны НАТО – Великобритания и Дания, миссия получила название ORBITAL. Литовские коллеги помогают готовить личный состав Сил специальных операций, механизированных и десантно-штурмовых подразделений.

Тренируются украинские военные и под наставничеством военных из Канады в рамках миссии UNIFIER. Ее Оттава развернула в 2015 году. Инструкторы меняются каждые полгода, нынешняя ротация уже 11. Привлекли к ней примерно 200 канадских военнослужащих. Они и будут завершать развитие возможностей украинских силовых структур.