Понад 70 років НАТО залишається на передньому краї технологій, що забезпечують оборону держав-членів, а також успіх місій та операцій. Новітні технології стали частиною Північноатлантичного альянсу.

Мовиться зокрема про великі об'єми даних, гіперзвукову зброю та штучний інтелект, а також – робототехніку, космічні та біотехнології. До створення технологій залучені тисячі науковців, інженерів та аналітиків з країн НАТО й партнерів цієї безпекової організації.

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Північноатлантичний альянс є одним з лідерів генерування, обміну та застосування передових наукових знань, технологічних розробок та інновацій.

Об'єднана система спостереження

Військовий групи підтримки позивний "Зікко" повідомив про аварію гелікоптера із трьома особами на борту. Військові швидко готувалися вивезти їх, доправивши із ворожого середовища в безпечне місце.

Система спостереження зафіксувала підозрілий рух, за допомогою радару співробітники безпеки отримали зображення з місця події. Вони визначили геолокацію та надали інформацію групам підтримки й медичної допомоги. Для прибуття на місце нападу убезпечили територію й евакуювали поранених.

Оперативно дізнатися про інцидент та відправити допомогу військові змогли завдяки об'єднаній системі розвідки, спостереження і виявлення. Програма надає можливість збройним силам країн НАТО своєчасно збирати, обробляти, використовувати та поширювати дані.



Зображення з місця подій отримують завдяки радару / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

"Розвідка дає нам вказівку, де потрібно здійснювати спостереження. Ми систематично відстежуємо місце розташування в режимі реального часу, охоплюємо велику територію", – пояснив менеджер імітаційного обладнання навчання "Об'єднане бачення" Даррен Сараліс.

Агентства об'єднаної системи розвідки, спостереження і виявлення НАТО розташовані у трьох європейських містах:

у Бельгії – в Брюсселі і Монсі;

у Нідерландах – в Гаазі.

Фахівці отримують детальну інформацію про інциденти з різних джерел: радарів, засобів морської розвідки, літальних апаратів, а також – повномасштабного відео, що відзняте з повітря, та дані супутників.

У нас є засоби на місцях, за допомогою яких ми отримуємо інформацію від різних джерел, потім об'єднуємо її в центрі шляхом синтезу. Що більше даних ми зберемо, то точнішим буде остаточне рішення,

– розповів заступник менеджер імітаційного обладнання навчання "Об'єднане бачення" Роберт Мюндей.

Фахівці діляться отриманими даними з групами підтримки. Вони передають інформацію наживо, або в режимі, наближеному до реального часу. Так допомагають керівництву ухвалювати рішення під час проведення операцій.

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"Суть програми полягає у поєднанні інформації, наданої різними засобами та країнами – у командній роботі для ухвалення найкращого рішення", – сказав командор об'єднання угруповання військ Хав'єр Гарсіа.

Новітні безпілотні літальні апарати НАТО

Система розвідки, спостереження і виявлення дозволяє військовим Північноатлантичного Альянсу здійснювати цілодобовий нагляд за великими територіями. За допомогою сучасних радіолокаційних датчиків програми безперервно відстежують ситуацію на об'єктах.

Один із новітніх засобів Альянсу – системи спостереження у сфері наземної розвідки, це безпілотний літальний апарат – Global Hawk, який:

може працювати без перерви понад 30 годин;

здатний фіксувати рух об'єктів і робити знімки за будь-яких погодних умов й освітлення;

безперервно виявляє рухомі і нерухомі об'єкти, спостерігає за ними, надаючи детальну картину з місця події.

Безпліотники-планери використовують для повітряної фоторозвідки. У надзвичайних ситуаціях такі дрони в режимі реального часу можуть відстежувати обстановку.



Global Hawk може працювати без перерви понад 30 годин / Фото US Air Force

Глибоководний апарат здатен швидко занурюватись на дно. Керований робот виконує поставлене завдання, передає розвідувальні дані наземним центрам, надводним кораблям й підводним човнам. Такі пристрої стануть у пригоді й цивільним, адже їх можна використовувати й для пошуку мін або ж у рятувальних операціях.

Такі системи легше й простіше відправити під воду аніж людей. Ви не наражаєте військових на небезпеку. Водночас швидше отримуєте інформацію, і вже по тому відправляєте бійців на виконання завдання,

– розповів голова керівної ради "Ініціатива морських безпілотних систем НАТО" Кевін Мойер.

Засоби електронного захисту Альянсу

Ефективно боротися з ворожими бойовими підводними човнами, знешкоджувати їх і відвертати від цілей, а ще захищати кораблі НАТО від крилатих і гіперзвукових ракет – військові Альянсу мають змогу за допомогою засобів електронного захисту.

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Відповідні системи автоматичні й потрібні для того, аби убезпечити екіпаж в разі наведення зброї противника. Судна, оснащені такими пристроями, майже непомітні для ворожих радіолокаційних засобів.

Водночас самі військові Альянсу використовують електронно-оптичні та інфрачервоні технології, щоб ефективно проводити операції в умовах нульової та обмеженої видимості.

Клімат змінюється, отже й трансформується середовище безпеки. Наприклад, пилові бурі перешкоджають успішному проведенню операцій у повітрі, а шторми й підвищення рівня води стають на заваді спостереженню у морі.



Військові Альянсу використовують електронно-оптичні та інфрачервоні технології / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Щоб залишатися боєздатним й надалі гарантувати безпеку у світі Альянс відстежує наслідки, до яких ведуть зміни клімату та готується до них, він адаптує свою стратегію, сили і засоби, щоб у разі надзвичайної ситуації, зокрема, запобігти катастрофі.

НАТО мусить бути готовим використати свій військовий потенціал, щоб простягнути руку допомоги. Часто військові завдяки своїм системам логістики, транспортних літаків можуть дістатися місця катастрофи швидше за рятувальні служби,

– розповів представник міжнародної військової консультативної ради з питань клімату Джеймі Шей.

Зробити збройні сили Альянсу більш енергоефективними та зменшити їхню залежність від видобувного палива можуть:

сучасні дизель-генератори;

гібридні енергетичні установки;

енергоефективні кондиціонери;

світлодіодні лампи;

сонячні батареї.

Також відповідні засоби можуть допомагати збройним силам Альянсу залишатися боєздатними навіть в умовах надзвичайної ситуації, наприклад у разі вимкнення світла або забруднення води.

Як військові використовують види "зеленої" енергії

Водночас є інноваційні намети, які оснащені сонячними панелями. Відповідні тенти екологічні, мобільні та забезпечують безперервне живлення енергією.

"Одне із нововведень – це намет, що живиться сонячною енергією. З військового погляду, це чудове тимчасове рішення для розгортання підрозділів за кордоном, де постачання палива нестабільне", – розповів військовий збройних сил Польщі Вітольд Бартошек.



Інноваційні намети оснащені сонячними панелями / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Військові Альянсу успішно використовують й інші види "зеленої" енергії. Вітряки та енергоефективні лами живлять військові табори та польові бази. Також є переносний розкладний зарядний пристрій з фотоелектросистемою, малогабаритний й зручний у користуванні – він незамінний для живлення електрообладнання солдатів.

Дизель-генератори більше не потрібно використовувати постійно. Країни НАТО розбудували енергоефективну мережу, яка забезпечує живленням увесь військовий табір. Енергію з різних джерел поєднали за допомогою оперативно сумісного програмного забезпечення.

Новітня система кондиціонування повітря та утворення питної води

Військові НАТО часто беруть участь у місіях у країнах із спекотним та некомфортним кліматом, тож аби полегшити життя армійців, інженери розробили спеціальну систему кондиціонування повітря, яка до того ж не потребує великих витрат.

Завдяки нашій системі й спеціальним матеріалам, ми змогли скоротити енерговитрати на кондиціонування повітря й охолодження намету у 2 рази,

– розповів інженер Джузеппе Гіреллі.

Водночас підрозділи можуть заощаджувати пальне під час очищення води. Італійські військові розробники винайшли свій унікальний прилад "Варагон В-12".

Автоматизована система спочатку виробляє воду, а потім зберігає її у власному резервуарі, потім завдяки циклам фільтрації утворює питну воду – альтернатива свердловинам та іншим джерелам водопостачання. Такий приклад насамперед потрібен під час проведення миротворчих місій та в умовах гуманітарних катастроф.

Як вдалося розробити унікальні пристрої НАТО

Усі ці пристрої країни розробили завдяки ініціативі НАТО Smart Energy. Її започаткували у 2011 році, щоб підвищити енергоефективність збройних сил союзників.

Стати справжнім супергероєм, що стоїть на варті безпеки, може кожен охочий, у цьому переконані у Командуванні об'єднаних збройних сил Альянсу з питань трансформації.

Яскраві ілюстрації та впізнавані герої коміксів – таким незвичним креативним способом усім охочим пропонують долучитися до інноваційної програми НАТО, а також запропонувати шляхи, як зробити Альянс спроможним ефективніше реагувати на загрози.



Яскравими ілюстраціями охочим пропонують долучитися до інноваційної програми НАТО​ / Скриншот з відео "Фактору безпеки"

Можливість обмінятися ідеями, найкращими практиками та об'єднати зусилля для спільної протидії викликам усім союзникам надає інноваційна мережа НАТО – це федерація наукових інститутів, а її ключова організація – Інноваційний центр Альянсу. Це перший в історії оборонний підрозділ, що опікується використанням та просуванням новітніх розробок у збройні сили НАТО.

Щороку Північноатлантичний альянс організовує конкурс для креативних людей і команд. Для них це можливість запропонувати нові шляхи реагування на загрози безпеці, а для союзників – змога підтримати нові ініціативи, взяти участь у змаганні можуть:

підприємці;

конструктори;

винахідники;

інженери;

науковці;

будь-хто інший, хто прагне підтримувати мир та безпеку.

Досвід країн НАТО доводить: впровадження новітніх технологій дає потужний імпульс розвитку збройних сил, підвищує їхню обороноспроможність та здатність гарантувати безпеку.