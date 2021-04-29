Более 70 лет НАТО остается на переднем крае технологий, обеспечивающих оборону государств-членов, а также успех миссий и операций. Новейшие технологии стали частью Североатлантического альянса.

Речь идет в частности о больших объемах данных, гиперзвуковом оружии и искусственном интеллекте, а также – робототехнике, космических и биотехнологиях. К созданию технологий привлечены тысячи ученых, инженеров и аналитиков из стран НАТО и партнеров этой организации безопасности.

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Североатлантический альянс является одним из лидеров создания, обмена и применения передовых научных знаний, технологических разработок и инноваций.

Объединенная система наблюдения

Военный группы поддержки с позывным "Зикко" сообщил о крушении вертолета с тремя лицами на борту. Военные быстро готовились вывезти их, доставив из вражеской среды в безопасное место.

Система наблюдения зафиксировала подозрительное движение, с помощью радара сотрудники безопасности получили изображение с места события. Они определили геолокацию и предоставили информацию группам поддержки и медицинской помощи. Для прибытия на место нападения обезопасили территорию и эвакуировали раненых.

Оперативно узнать об инциденте и отправить помощь военные смогли благодаря объединенной системе разведки, наблюдения и обнаружения. Программа предоставляет возможность Вооруженным силам стран НАТО своевременно собирать, обрабатывать, использовать и распространять данные.



Изображения с места событий получают благодаря радару / Скриншот из видео "Фактора безопасности"

"Разведка дает нам указание, где нужно осуществлять наблюдение. Мы систематически отслеживаем местоположение в режиме реального времени, охватываем большую территорию", – пояснил менеджер имитационного оборудования обучения" Объединенное видение " Даррен Саралис.

Агентства объединенной системы разведки, наблюдения и обнаружения НАТО расположены в трех европейских городах:

в Бельгии – в Брюсселе и Монсе;

в Нидерландах в Гааге.

Специалисты получают подробную информацию об инцидентах с разных источников: радаров, средств морской разведки, летательных аппаратов, а также полномасштабного видео, снятого с воздуха, и данных спутников.

У нас есть средства на местах, с помощью которых мы получаем информацию от разных источников, затем объединяем ее в центре путем синтеза. Чем больше данных мы соберем, тем точнее будет окончательное решение,

– рассказал заместитель менеджер имитационного оборудования обучения "Объединенное видение" Роберт Мюндей.

Специалисты делятся полученными данными с группами поддержки. Они передают информацию вживую, или в режиме, приближенном к реальному времени. Так помогают руководству принимать решения во время проведения операций.

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"Суть программы заключается в сочетании информации, предоставленной различными средствами и странами – в командной работе для принятия наилучшего решения", – сказал командор объединения группировки войск Хавьер Гарсиа.

Новейшие беспилотные летательные аппараты НАТО

Система разведки, наблюдения и обнаружения позволяет военным Североатлантического Альянса осуществлять круглосуточный надзор за большими территориями. С помощью современных радиолокационных датчиков программы непрерывно отслеживают ситуацию на объектах.

Один из новейших средств Альянса – системы наблюдения в сфере наземной разведки, это беспилотный летательный аппарат Global Hawk, который:

может работать без перерыва более 30 часов;

способен фиксировать движение объектов и делать снимки при любых погодных условиях и освещении;

непрерывно обнаруживает движущиеся и неподвижные объекты, наблюдает за ними, предоставляя подробную картину с места происшествия.

Бесплиотники-планеры используют для воздушной фоторазведки. В чрезвычайных ситуациях такие дроны в режиме реального времени могут отслеживать обстановку.



Global Hawk может работать без перерыва более 30 часов / Фото US Air Force

Глубоководный аппарат способен быстро погружаться на дно. Управляемый робот выполняет поставленную задачу, передает разведывательные данные наземным центрам, надводным кораблям и подводным лодкам. Такие устройства пригодятся и гражданским, ведь их можно использовать и для поиска мин или же в спасательных операциях.

Такие системы легче и проще отправить под воду чем людей. Вы не подвергаете военных опасности. В то же время быстрее получаете информацию, и уже после этого отправляете бойцов на выполнение задания,

– рассказал председатель руководящего совета "инициатива морских беспилотных систем НАТО" Кевин Мойер.

Средства электронной защиты альянса

Эффективно бороться с вражескими боевыми подводными лодками, обезвреживать их и отвращать от целей, а еще защищать корабли НАТО от крылатых и гиперзвуковых ракет – военные Альянса имеют возможность с помощью средств электронной защиты.

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Соответствующие системы автоматические и нужны для того, чтобы обезопасить экипаж в случае наведения оружия противника. Суда, оснащенные такими устройствами, почти незаметны для вражеских радиолокационных средств.

В то же время сами военные альянса используют электронно-оптические и инфракрасные технологии, чтобы эффективно проводить операции в условиях нулевой и ограниченной видимости.

Климат меняется, следовательно и трансформируется среда безопасности. Например, пыльные бури препятствуют успешному проведению операций в воздухе, а штормы и повышение уровня воды становятся помехой наблюдению в море.



Военные альянса используют электронно-оптические и инфракрасные технологии / Скриншот с видео "Фактора безопасности"

Чтобы оставаться боеспособным и в дальнейшем гарантировать безопасность в мире Альянс отслеживает последствия, к которым ведут изменения климата и готовится к ним, он адаптирует свою стратегию, силы и средства, чтобы в случае чрезвычайной ситуации, в частности, предотвратить катастрофу.

НАТО должна быть готова использовать свой военный потенциал, чтобы протянуть руку помощи. Часто военные благодаря своим системам логистики, транспортных самолетов могут добраться до места катастрофы быстрее чем спасательные службы,

– рассказал представитель Международного военного консультативного совета по вопросам климата Джейми Шей.

Сделать Вооруженные Силы Альянса более энергоэффективными и уменьшить их зависимость от добывающего топлива могут:

современные дизель-генераторы;

гибридные энергетические установки;

энергоэффективные кондиционеры;

светодиодные лампы;

солнечные батареи.

Также соответствующие средства могут помогать вооруженным силам Альянса оставаться боеспособными даже в условиях чрезвычайной ситуации, например в случае отключения света или загрязнения воды.

Как военные используют виды "зеленой" энергии

В то же время есть инновационные палатки, которые оснащены солнечными панелями. Соответствующие тенты экологичны, мобильны и обеспечивают непрерывное питание энергией.

"Одно из нововведений – это палатка, питающаяся солнечной энергией. С военной точки зрения, это замечательное временное решение для развертывания подразделений за рубежом, где поставка топлива нестабильна", – рассказал военный Вооруженных сил Польши Витольд Бартошек.

Инновационные палатки оснащены солнечными панелями / Скриншот с видео " фактора безопасности"

Военные Альянса успешно используют и другие виды "зеленой" энергии. Ветряные мельницы и энергоэффективные ламы питают военные лагеря и полевые базы. Также есть переносное раскладное зарядное устройство с фотоэлектросистемой, малогабаритное и удобное в пользовании-оно незаменимо для питания электрооборудования солдат.

Дизель-генераторы больше не нужно использовать постоянно. Страны НАТО построили энергоэффективную сеть, которая обеспечивает питанием весь военный лагерь. Энергию из разных источников соединили с помощью оперативно совместимого программного обеспечения.

Новейшая система кондиционирования воздуха и образования питьевой воды

Военные НАТО часто участвуют в миссиях в странах с жарким и некомфортным климатом, поэтому, чтобы облегчить жизнь армейцев, инженеры разработали специальную систему кондиционирования воздуха, которая к тому же не требует больших затрат.

Благодаря нашей системе и специальным материалам, мы смогли сократить энергозатраты на кондиционирование воздуха и охлаждение палатки в 2 раза,

– рассказал инженер Джузеппе Гирелли.

В то же время подразделения могут экономить топливо во время очистки воды. Итальянские военные разработчики изобрели свой уникальный прибор "Варагон В-12".

Автоматизированная система сначала производит воду, а затем сохраняет ее в собственном резервуаре, затем благодаря циклам фильтрации образует питьевую воду – альтернатива скважинам и другим источникам водоснабжения. Такой пример прежде всего нужен во время проведения миротворческих миссий и в условиях гуманитарных катастроф.

Как удалось разработать уникальные устройства НАТО

Все эти устройства страны разработали благодаря инициативе НАТО Smart Energy. Ее начали в 2011 году, чтобы повысить энергоэффективность вооруженных сил союзников.

Стать настоящим супергероем, что стоит на страже безопасности, может каждый желающий, в этом убеждены в Командовании объединенных вооруженных сил Нато по вопросам трансформации.

Яркие иллюстрации и узнаваемые герои комиксов – таким необычным креативным способом всем желающим предлагают приобщиться к инновационной программе НАТО, а также предложить пути, как сделать Альянс способным эффективно реагировать на угрозы.



Яркими иллюстрациями желающим предлагают присоединиться к инновационной программе НАТО / Скриншот с видео "Фактора безопасности"

Возможность обменяться идеями, лучшими практиками и объединить усилия для совместного противодействия вызовам всем союзникам предоставляет инновационная сеть НАТО – это федерация научных институтов, а ее ключевая организация – инновационный центр Альянса. Это первое в истории оборонное подразделение, занимающееся использованием и продвижением новейших разработок в Вооруженные силы НАТО.

Каждый год Североатлантический альянс организует конкурс для креативных людей и команд. Для них это возможность предложить новые пути реагирования на угрозы безопасности, а для союзников – возможность поддержать новые инициативы, принять участие в соревновании могут:

предприниматели;

конструкторы;

изобретатели;

инженеры;

ученые;

любой, кто стремится поддерживать мир и безопасность.

Опыт стран НАТО доказывает: внедрение новейших технологий дает мощный импульс развитию вооруженных сил, повышает их обороноспособность и способность гарантировать безопасность.