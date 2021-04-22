В Брюсселе в июне пройдет очередной саммит НАТО. Среди обсуждаемых тем альянса – агрессивное поведение России, угрозы терроризма и хакерские атаки, а также усиление Китая.

Саммит стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Анонс мероприятия появился на официальном сайте НАТО в четверг, 22 апреля.

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Что будут обсуждать на саммите 14 июня

Согласно распространенному анонсу от генсека НАТО Йенса Столтенберга, на саммите обсудят "агрессивные действия России, террористическую угрозу, хакерские атаки", а также "усиление Китая".

В своем твиттере Столтенберг добавил: на саммите будет содержательная повестка, нацеленная на укрепление сотрудничества и обсуждение вызовов настоящего и будущего.

Я с нетерпением жду успешного саммита в июне. У нас есть основная и перспективная повестка дня для укрепления нашего трансатлантического альянса и решения вызовов настоящего и завтрашнего,

– написал в Твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.

I am pleased to announce that the next Summit of #NATO leaders will take place on 14 June 2021 in Brussels.

We have a substantive & forward-looking agenda to strengthen our transatlantic Alliance and address the challenges of today and tomorrow. #NATO2030 https://t.co/ZgXf1ECnIg — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 22, 2021

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