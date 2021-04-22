В июне пройдет саммит НАТО: обсудят агрессию России
В Брюсселе в июне пройдет очередной саммит НАТО. Среди обсуждаемых тем альянса – агрессивное поведение России, угрозы терроризма и хакерские атаки, а также усиление Китая.
Источник:сайт НАТО
Саммит стран-членов Североатлантического альянса состоится 14 июня в Брюсселе. Анонс мероприятия появился на официальном сайте НАТО в четверг, 22 апреля.
Тем временем Британские истребители будут охранять небо над Черным морем
Что будут обсуждать на саммите 14 июня
Согласно распространенному анонсу от генсека НАТО Йенса Столтенберга, на саммите обсудят "агрессивные действия России, террористическую угрозу, хакерские атаки", а также "усиление Китая".
В своем твиттере Столтенберг добавил: на саммите будет содержательная повестка, нацеленная на укрепление сотрудничества и обсуждение вызовов настоящего и будущего.
Я с нетерпением жду успешного саммита в июне. У нас есть основная и перспективная повестка дня для укрепления нашего трансатлантического альянса и решения вызовов настоящего и завтрашнего,
– написал в Твиттере генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Украина и НАТО: главное
- В июне 2020 года Украина стала партнером НАТО.
- Впрочем, активных действий по вступлению в альянс пока не наблюдают.
- Прежде чем вступать в НАТО, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.
- Президент Украины Владимир Зеленский напомнил Альянсу, что ждет расширения сотрудничества.
- Глава США Джо Байден отметил, что поддерживает членство Украины в НАТО.
- Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.
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