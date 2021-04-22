У червні пройде саміт НАТО: обговорять агресію Росії
У Брюсселі у червні пройде черговий саміт НАТО. Серед обговорюваних тем альянсу – агресивна поведінка Росії, загрози тероризму і хакерські атаки, а також посилення Китаю.
Джерело:сайт НАТО
Саміт країн-членів Північноатлантичного альянсу відбудеться 14 червня в Брюсселі. Анонс заходу з'явився на офіційному сайті НАТО у четвер, 22 квітня.
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Що обговорюватимуть на саміті 14 червня
Згідно з поширеним анонсом від генсека НАТО Єнса Столтенберга, на саміті обговорять "агресивні дії Росії, терористичну загрозу, хакерські атаки", а також "посилення Китаю".
У своєму твітері Столтенберг додав: на саміті буде змістовна повістка, націлена на зміцнення співробітництва та обговорення викликів сьогодення і майбутнього.
Я з нетерпінням чекаю успішного саміту в червні. У нас є основний та перспективний порядок денний для зміцнення нашого трансатлантичного Альянсу та вирішення викликів сьогодення та завтра,
– написав у твіттері генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Україна і НАТО: головне
- В червні 2020 року Україна стала партнером НАТО.
- Втім, активних дій щодо вступу в альянс наразі не спостерігають.
- Перш ніж вступати у НАТО, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав Альянсу, що чекає на розширення співпраці.
- Очільник США Джо Байден відзначив, що підтримує членство України в НАТО.
- Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.
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