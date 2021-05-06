В Киеве 7 мая 1997 года открыли Центр информации и документации НАТО в Украине. Украина стала первой страной-партнершей этой организации по безопасности, где было создано информационное учреждение. Там накануне Дня пехоты развернули новую фотовыставку.

Центр НАТО является частью Управления общественной дипломатии штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Его миссия – способствовать лучшему пониманию ценностей и принципов, на которых базируется НАТО.

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В течение этих лет произошли кардинальные сдвиги в сознании украинцев от постсоветского наследственного восприятия Альянса, как "агрессивного блока", до закрепления в Конституции стратегического курса на обретение Украиной полноценного членства в Организации Североатлантического договора НАТО, с искренней поддержкой этого выбора огромной частью общества.

Впрочем, за этими изменениями стоит не только сознательное стремление нашей страны получить самый высокий в мире уровень безопасности, но и ежедневная кропотливая работа каждого сотрудника Центра информации и документации НАТО в Украине, направленная на донесение правды о деятельности Альянса, поддержку прогрессивных реформ и надежного взаимодействия между Киевом и Брюсселем.

Центр информации и документации стал той креативной площадкой, объединившей вокруг себя дипломатов, художников, военных и общественных деятелей, которым небезразлична дальнейшая судьба Украины как составляющей демократического мира.

Тематическая фотовыставка в центре

Помещение центра помимо функций офиса выполняет роль арт-пространства. Там выставляют свои работы талантливые украинские художники и фотографы. Ко Дню пехоты, который отмечают 6 мая, была открыта тематическая фотовыставка.

На фотографиях изображены мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, выявленных в борьбе за свободу и независимость Украины.

Одна из фотографий – где госсекретарь США Дин Ачесон подписывает Вашингтонский договор. Позади него стоит 33-й американский президент Гарри Трумэн. Это историческое фото, датированное 4 апреля 1949 года. Именно в этот день 12 государств заключили Североатлантический договор и на свет появилось НАТО.



Подпись Вашингтонского договора / Скриншот с видео

С тех пор Альянс 72 года подряд остается надежным "зонтиком" безопасности в мире. В то же время историческая фотография стала частью экспозиции, приуроченной к годовщине основания НАТО.

4 апреля Вашингтонский договор был подписан 12 странами. Для того, чтобы отметить этот праздник, мы организовали выставку в нашем креативном пространстве,

– отметила директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне.

Передвижная фотовыставка "Караван мира"

С первых дней своего существования, союзники начали думать, как наладить диалог с общественностью и улучшить осведомленность о цели и ценности Альянса. Чтобы рассказать о НАТО понятным языком, организовали передвижные фотовыставки. Одна из первых таких – "Караван мира". Ее представили в Италии в 1952 году. После этого экспонаты грузовиками провезли по странам Североатлантического альянса.

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"С момента своего основания Альянс думал, как популяризировать свои ценности и принципы, как рассказать о своей работе. Поэтому и были созданы передвижные выставки, такие как "Караван мира", чтобы объяснить чо на повестке дня НАТО", – отметила Кляйне.

Она рассказала, что такие экспозиции раскрывают известные, но не распространенные среди широкой общественности факты о Североатлантическом альянсе. Есть и фотографии, на которых видно эволюцию штаб-квартиры НАТО, которая с момента основания путешествовала по 3 мировым столицам:

Лондоном;

Парижем;

Брюсселем.



Штаб-квартира в Лондоне и Париже / Скриншот с видео

Современное здание НАТО имеет стеклянные прозрачные стены, которые наполняют его светом.

Работы украинских художников

НАТО действительно немало внимания уделяет открытости. Улучшать осведомленность об Альянсе украинцев и повысить взаимопонимание с Киевом в 1997 году взялся Центр информации и документации НАТО. С тех пор его миссия почти не изменилась. Через медиа, соцсети, круглые столы, креативные проекты и культурные мероприятия центр информирует украинцев о деятельности Североатлантического альянса.

В течение 24 лет мы активно продвигали, поддерживали присутствие Альянса в Украине. Мы делились информацией об инициативах и программах НАТО. Главной нашей задачей стало поднять уровень осведомленности населения Украины о Североатлантическом альянсе,

– сказала Кляйне

И не только о НАТО, но и вообще о вызовах безопасности. Окопы, эшелоны техники и уставшие глаза военных. Кадры боевых учений на полигонах, будней на передовой и торжественных мгновений жизни пехотинцев. Такую фотоэкспозицию можно увидеть в стенах Центра информации и документации НАТО. Уже несколько лет там действует креативное пространство, где все желающие могут ознакомиться с работами украинских художников.



В центре представили фото из Донбасса / Скриншот с видео



На фото изображены военные и другие моменты фронта / Скриншот с видео

"Несмотря на пандемию коронавируса, мы продолжаем работать и обновлять наше креативное пространство новыми выставками. Тем самым мы подтверждаем, что развиваем наши партнерские отношения с Украиной, усиливаем наше сотрудничество", – сзаверила директор.

Украина внедряет боевые практики НАТО

Фотовыставку приурочили ко Дню пехоты, который Украина празднует 6 мая. Дата символична и связана с героическими подвигами украинского казацкого войска под Желтыми Водами. И именно казацкая пехота сыграла в то время ведущую роль. Именно эти войска круглосуточно держат рубеж обороны и первыми встречают врага на нуле. Ориентируются на лучших – активно внедряют боевые практики НАТО, обмениваются опытом с коллегами из Альянса.

"Сухопутные войска сегодня – это становой хребет обороны Украины, главная сдерживающая сила от агрессора, лидер сотрудничества с коллегами из Североатлантического альянса. При этом мы отходим от советского наследия и ориентируемся на стандарты и ценности НАТО", – отметил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский.

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Стать совместимыми с армиями НАТО и вообще реформировать сферу безопасности и обороны Украины помогает Североатлантический альянс. И Сухопутные войска – яркий тому пример.

Украинские бойцы – регулярно оттачивают навыки во время учений Альянса, участвуют в международных миротворческих миссиях под эгидой НАТО. В Украине развернуты 4 тренировочные миссии Альянса:

"Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина", которую возглавляют Соединенные Штаты Америки;

канадская миссия UNIFIER;

британско-датский "Орбитал";

литовская тренировочная миссия LMTG-U.

Это позволяет достигать совместимости с военными НАТО и адаптировать украинские Вооруженные силы до уровня лучших мировых армий, а это не только технические стандарты. Сухопутные войска постоянно улучшают средства коммуникации, чтобы быть открытыми для украинского общества и международных партнеров. И нынешняя фотоэкспозиция – подтверждение усилий.

Это мощное мероприятие публичной, культурной дипломатии. И я уверен, что мы будем только наращивать стратегическую коммуникацию с нашими партнерами,

– заверил Сирский.

После завершения экспозиции в Центре информации и документации в Киеве, фотографии отправятся по регионам Украины, чтобы показать украинцам деятельность, реформы и достижения Сухопутных войск и поднять занавес ежедневного бытия военных.