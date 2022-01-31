Радбез ООН зібрався через можливий напад Росії на Україну: онлайн-трансляція

Рада Безпеки ООН 31 січня проводить засідання, де головною темою є питання можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після голосування за проведення засідання сторони перейшли до обговорення.

Проведення засідання Радбезу ООН ініціювали Сполучені Штати. Водночас Росія намагалася зірвати його. До речі, проти проведення засідання також виступав Китай.

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Деталі засідання Радбезу ООН щодо України

Росія заявляє про "незручне становище"

Представник Росії Василь Небензя заявив, що американські колеги і Захід хочуть, мовляв, розігнати істерію. Ба більше, чиновник відкидає усі звинувачення в бік Москви.

Він додав, що нібито ініціатива США обговорити Україну в ООН ставить колег у Раді безпеки у "вкрай незручне становище".

США відповіли Москві

Представниця США Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Штати давно ведуть консультації через ситуацію на кордоні з Україною. Однак цього разу вирішили провести зустріч публічно. Також вона відповіла російському чиновнику про "незручність".

Уявіть собі, як незручно було би вам, якби 100 тисяч військових іншої держави були розміщені на вашому кордоні?

– наголосила чиновниця.

Рада проголосувала за проведення засідання

Після виступів Рада безпеки ООН проголосувала за проведення засідання щодо ситуації навколо України. "За" було 10 голосів, "проти" – 2, "утримались" – 3.

Агресія Москви загрожує не тільки Україні

У США наголосили, що російська агресія загрожує не тільки Україні, а й Європі. Штати все ще сподіваються на дипломатію, але зазначають, що просто чекати не можна.

Росія стягнула до кордонів понад 100 тисяч військовослужбовців. Це бойові одиниці, які готові атакувати. Ба більше, припускають, що така цифра не є кінцевою.

Почуйте мене, будь ласка: це найбільша мобілізація військової сили в Європі за останні кілька десятиліть,

– сказала представниця США.

Крім того, Росія хоче розширити свої сили у Білорусі до 30 тисяч військових. Вона вже відправила туди балістичні ракети, спецпідрозділи та сили ППО. Також звернули увагу на збільшення кібератак проти України.

Томас-Грінфілд зауважила, якщо Росія повномасштабно нападе на Україну, ніхто не зможе сказати, що це було неочікувано.

Чи можливий мирний шлях

США наголосили, що намагаються рухатись шляхом дипломатії. Вірять, що мирний шлях є. Проте дипломатія не може бути успішною в атмосфері погроз та нападів. Томас-Грінфілд закликала людей зважати на те, що Росія робить, а не на те, що говорить.

Якщо ж Москва нападе, реакція Штатів будуть рішучими.

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Засідання Радбезу ООН: дивіться онлайн-трансляцію

Засідання РБ ООН щодо агресії Росії: що відомо

Постійне представництво США при ООН 27 січня ініціювало проведення зібрання Ради Безпеки щодо ситуації з Україною. Там аргументували таку потребу тим, що дії Росії становлять загрозу міжнародному миру та безпеці.

Представниця Норвегії, яка головує в Радбезі ООН, повідомила, що засідання відбудеться, та призначила дату.

Після цього Росія почала домагатися скасування зібрання. Зокрема, заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський влаштував справжню істерику.

Згодом у США наголосили, що разом з партнерами чинитимуть тиск на Росію та не піддаватимуться її провокаціям.

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Рада Безпеки ООН збиралася десятки разів з приводу ситуації в Україні після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році. Вона не може вжити жодних дій, оскільки Росія є одним із 5 членів Радбезу з правом вето.