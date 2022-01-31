Совбез ООН собрался из-за возможного нападения России на Украину: онлайн-трансляция

Совет Безопасности ООН 31 января проводит заседание, где главной темой является вопрос возможного полномасштабного вторжения России в Украину. После голосования за проведение заседания стороны перешли к обсуждению.

Проведение заседания Совбеза ООН инициировали Соединенные Штаты. В то же время, Россия пыталась сорвать его. К слову, против проведения заседания также выступал Китай.

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Детали заседания Совбеза ООН по Украине

Россия заявляет о "неудобном положении"

Представитель России Василий Небензя заявил, что американские коллеги и Запад хотят, мол, разогнать истерию. Более того, чиновник отвергает все обвинения в сторону Москвы.

Он добавил, что якобы инициатива США обсудить Украину в ООН ставит коллег в Совбезе в "крайне неудобное положение".

США ответили Москве

Представительница США Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Штаты давно ведут консультации из-за ситуации на границе с Украиной. Однако в этот раз решили провести встречу публично. Также она ответила российскому чиновнику о "неудобстве".

Представьте себе, как неудобно было бы вам, если бы 100 тысяч военных другого государства были размещены на вашей границе?

– подчеркнула чиновница.

После выступлений Совет безопасности ООН проголосовал за проведение заседания относительно ситуации вокруг Украины. "За" было 10 голосов, "против" – 2, "воздержались" – 3.

Агрессия Москвы угрожает не только Украине

В США подчеркнули, что российская агрессия грозит не только Украине, но и Европе. Штаты все еще надеются на дипломатию, но отмечают, что просто ждать нельзя.

Россия стянула к границам более 100 тысяч военнослужащих. Это боевые единицы, готовые атаковать. Более того, предполагают, что такая цифра не является конечной.

"Услышьте меня, пожалуйста: это самая большая мобилизация военной силы в Европе за последние несколько десятилетий", – сказала представительница США.

Кроме того, Россия хочет расширить свои силы в Беларуси до 30 тысяч военных. Она уже отправила туда баллистические ракеты, спецподразделения и силы ПВО.

Томас-Гринфилд заметила, что если Россия полномасштабно нападет на Украину, никто не сможет сказать, что это было неожиданно.

Возможен ли мирный путь

США подчеркнули, что пытаются двигаться по пути дипломатии. Верят, что мирный путь есть. Тем не менее, дипломатия не может быть успешной в атмосфере угроз и нападений. Томас-Гринфилд призвала людей учитывать то, что Россия делает, а не то, что говорит.

Если же Москва нападет, реакция Штатов будет решительной.

России нельзя верить

Представитель Великобритании тоже обеспокоен из-за большого наращивания военных сил. Он напомнил, как в 2008 году Россия вторглась в Грузию, хотя заявляла об отправке миротворцев, а также как в 2014 году оккупировала Крым.

Франция тоже напомнила, что Россия уже нарушала территориальную целостность Украины. Кремль призывали к диалогу и деэскалации. Представитель Франции надеется на эффективность нормандского формата. Следующая встреча в его рамках состоится скоро в Берлине.

Китай не видит оснований для войны

Китай выступил против проведения заседания. Представитель страны признал, что вокруг Украины "напряжение", но говорят, что Россия уверяла, что не будет нападать. Поэтому оснований для войны Китай не видит.

Политик сказал, что нужна "тихая, а не мегафонная дипломатия". По его словам, расширение НАТО – это проблема, которую сложно обойти в рамках напряжения. Также он считает, что Альянс – это продукт холодной войны.

Представитель поблагодарил всех, кто проголосовал против проведения заседания или воздержался. Небензя сказал, что Россия и раньше передвигала войска на своей территории.

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Заседание Совбеза ООН: смотрите онлайн-трансляцию

Заседание СБ ООН по агрессии России: что известно

Постоянное представительство США при ООН 27 января инициировало проведение собрания Совета Безопасности относительно ситуации с Украиной. Там аргументировали такую ​​необходимость тем, что действия России представляют угрозу международному миру и безопасности.

Представительница Норвегии, председательствующая в Совбезе ООН, сообщила, что заседание состоится и назначила дату.

После этого Россия начала добиваться отмены собрания. В частности, заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский устроил настоящую истерику.

Впоследствии в США подчеркнули, что вместе с партнерами окажут давление на Россию и не пойдут на ее провокации.

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Совет Безопасности ООН собирался десятки раз по поводу ситуации в Украине после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из 5 членов Совбеза с правом вето.