Проведение заседания Совбеза ООН инициировали Соединенные Штаты. В то же время, Россия пыталась сорвать его.

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Детали заседания Совбеза ООН по Украине

Россия заявляет о "неудобном положении"

Представитель России заявил, что американские коллеги и Запад хотят, мол, разогнать истерию. Более того, чиновник отвергает все обвинения в сторону Москвы.

Он добавил, что якобы инициатива США обсудить Украину в ООН ставит коллег в Совбезе в "крайне неудобное положение".

США ответили Москве

Представительница США подчеркнула, что Штаты давно ведут консультации из-за ситуации на границе с Украиной. Однако в этот раз решили провести встречу публично. Также она ответила российскому чиновнику о "неудобстве".

Представьте себе, как неудобно было бы вам, если бы 100 тысяч военных другого государства были размещены на вашей границе?

– подчеркнула чиновница.

После выступлений Совет безопасности ООН проголосовал за проведение заседания относительно ситуации вокруг Украины. "За" было 10 голосов, "против" – 2, "воздержались" – 3.

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Заседание СБ ООН по агрессии России: что известно

Постоянное представительство США при ООН 27 января инициировало проведение собрания Совета Безопасности относительно ситуации с Украиной. Там аргументировали такую ​​необходимость тем, что действия России представляют угрозу международному миру и безопасности.

Представительница Норвегии, председательствующая в Совбезе ООН, сообщила, что заседание состоится и назначила дату.

После этого Россия начала добиваться отмены собрания. В частности, заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский устроил настоящую истерику.

Впоследствии в США подчеркнули, что вместе с партнерами окажут давление на Россию и не пойдут на ее провокации.

Важно! Совет Безопасности ООН собирался десятки раз по поводу ситуации в Украине после того, как Россия оккупировала Крым в 2014 году. Он не может предпринять никаких действий, поскольку Россия является одним из 5 членов Совбеза с правом вето.

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