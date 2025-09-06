Затримали та арештували народного депутата від ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді

За матеріалами СБУ та Офісу Генерального прокурора, нещодавно затримали та арештували народного депутата від партії ОПЗЖ. Він отримав підозру в державній зраді.

Ймовірно, зрадником виявився депутат Федір Христенко. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

Дивіться також Генералу СБУ Вітюку обрали запобіжний захід

У чому підозрюють нардепа від ОПЗЖ?

На території України затримали за підозрою в державній зраді депутата Верховної Ради 9 скликання. Він є членом забороненої партії ОПЗЖ. Певний час депутат перебував у розшуку.

Слідство встановило, що народного обранця завербували російські спецслужби ще перед початком повномасштабної війни. Він активно виконував завдання українського ворога.

Так підозрюваний народний депутат, зокрема, а замовлення росіян впливав на керівництво одного з правоохоронних органів України.

Ще в липні депутату повідомили про підозру в державій зраді, вчиненій за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану, а також через можливе зловживання впливом.

Сьогодні, після його затримання він був доставлений до суду, який застосував до нього раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

– повідомили правоохоронці.

За цим фактом триває досудове розслідування триває.