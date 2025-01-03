Росія зменшує виплати завербованим в'язням: чи можуть вони повернути зброю проти Кремля

Служба внутрішньої розвідки України повідомила, що окупанти відправили на війну 180 тисяч ув'язнених, а тепер зменшують їм виплати або зовсім припиняють їх. Через образу ці в'язні, ймовірно, можуть раптово "розвернутися" проти Москви.

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу розповів, що російське керівництво, намагаючись залучити додаткові резерви, стимулювало ув'язнених "добровільно" брати участь у бойових діях. Насправді ж це було примусом.

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З одного боку, адміністрація колоній та вербувальники активно тиснули на ув'язнених, а з іншого – пропонували фінансові виплати їм і їхнім родинам, створюючи ілюзію вигоди.

На початкових етапах така стратегія дозволила залучити значну кількість ув'язнених, зокрема тих, хто відбував покарання за дрібні чи серйозні злочини. Однак ці резерви фактично вичерпано: не залишилося ні бажаючих, ні тих, кого можна змусити. У зв'язку з цим виплати суттєво скорочуються,

– пояснив Микола Маломуж.

Російська влада використовувала обіцянки "великих грошей", щоб зацікавити не лише ув'язнених, а й їхні сім'ї.

Вигода по-російськи

Для родин ув'язнених це був шанс отримати значну фінансову допомогу, на відміну від ситуації, коли чоловік або батько перебуває в тюрмі та не приносить доходу.

Тепер у цьому більше немає потреби. Росія стикається з обмеженням фінансових ресурсів. Масштабні витрати на війну – на бойові частини, забезпечення озброєнням, технікою та боєприпасами – змушують економити, зокрема й на оплаті найманцям з-поміж ув'язнених,

– пояснив Микола Маломуж.

Він додав, що у перспективі, якщо ситуація стане критичною, частина цих груп потенційно може спробувати діяти проти російської влади та навіть здійснити марш на Москву.

"Ув'язнені, багато з яких мають нестабільну психіку, дуже негативно реагують на скорочення виплат. Це може призвести до конфліктів із командуванням, протестів і відкритої непокори. У разі погіршення ситуації на фронті ці люди можуть першими здатися або навіть повернути зброю проти своїх командирів", – зазначив Микола Маломуж.