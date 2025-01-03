Россия уменьшает выплаты завербованным заключенным: могут ли они вернуть оружие против Кремля

Служба внутренней разведки Украины сообщила, что оккупанты отправили на войну 180 тысяч заключенных, а теперь уменьшают им выплаты или вовсе прекращают их. Из-за обиды эти заключенные, вероятно, могут внезапно "развернуться" против Москвы.

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказал, что российское руководство, пытаясь привлечь дополнительные резервы, стимулировало заключенных "добровольно" участвовать в боевых действиях. На самом же деле это было принуждением.

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С одной стороны, администрация колоний и вербовщики активно давили на заключенных, а с другой – предлагали финансовые выплаты им и их семьям, создавая иллюзию выгоды.

На начальных этапах такая стратегия позволила привлечь значительное количество заключенных, в частности тех, кто отбывал наказание за мелкие или серьезные преступления. Однако эти резервы фактически исчерпаны: не осталось ни желающих, ни тех, кого можно заставить. В связи с этим выплаты существенно сокращаются,

– пояснил Николай Маломуж.

Российские власти использовали обещания "больших денег", чтобы заинтересовать не только заключенных, но и их семьи.

Выгода по-русски

Для семей заключенных это был шанс получить значительную финансовую помощь, в отличие от ситуации, когда муж или отец находится в тюрьме и не приносит дохода.

Теперь в этом больше нет необходимости. Россия сталкивается с ограничением финансовых ресурсов. Масштабные расходы на войну – на боевые части, обеспечение вооружением, техникой и боеприпасами – заставляют экономить, в том числе и на оплате наемникам из числа заключенных,

– пояснил Николай Маломуж.

Он добавил, что в перспективе, если ситуация станет критической, часть этих групп потенциально может попытаться действовать против российской власти и даже осуществить марш на Москву.

"Заключенные, многие из которых имеют нестабильную психику, очень негативно реагируют на сокращение выплат. Это может привести к конфликтам с командованием, протестам и открытому неповиновению. В случае ухудшения ситуации на фронте эти люди могут первыми сдаться или даже повернуть оружие против своих командиров", – отметил Николай Маломуж.