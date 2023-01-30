Небезпечні та просяться у тюрму: колишні в’язні повертаються з війни в жахливому стані, – NYT

Завербовані Пригожиним в'язні, яким вдалося вижити у війні проти України, почали повертатися додому. Їм обіцяють великі виплати та свободу, проте експерти сумніваються, що на них чекає веселе життя.

Журналісти взяли низку інтерв'ю у правозахисників, адвокатів, юристів, родичів завербованих зеків та самих ув'язнених.

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Вдома не чекають зеків, які повернулися з фронту

Десятки ув'язнених, що вижили з перших штурмових загонів, цього місяця почали просочуватися назад до Росії з медалями та документами, які, як стверджує "Вагнер", дають їм свободу. Експерти зауважили, що це може поставити російське суспільство перед проблемою реінтеграції тисяч травмованих чоловіків із військовою підготовкою, кримінальним минулим та невеликими перспективами працевлаштування.

Це психологічно зламані люди, які повертаються з почуттям праведності, з вірою в те, що вони вбили, щоб захистити Батьківщину. Це можуть бути дуже небезпечні люди,

– сказала Яна Гельмель, російська адвокатка з прав ув'язнених.

У юристів виникає питання, чи справді ці в'язні "вільні"

ПВК "Вагнера" повідомляють, що мобілізованим в'язням видаються папери про помилування або зняття судимості. Проте жоден із цих документів не оприлюднювали, що викликає питання щодо їхньої легітимності. Правозахисники кажуть, що помилування – це рідкісна, трудомістка та складна юридична процедура, яка ніколи не застосовувалась у Росії в таких масштабах, які рекламує "Вагнер".

Відповідно до Конституції Росії, видавати укази про помилування може тільки Путін. Проте Кремль не видавав таких указів з 2020 року. За даними Кремля, у 2021 році диктатор помилував лише 6 осіб. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомляв, що рядові ув'язнені Вагнера помилувані "у строгій відповідності до російського законодавства". Проте від подальших коментарів він відмовлявся, пославшись на те, що процедура є державною таємницею.

Є відкриті укази та укази з різним ступенем секретності,

– сказав він.

За російським законодавством всі прохання про помилування перед надходженням до Кремля розглядають спеціалізовані регіональні комітети. Однак двоє членів таких комісій заявили журналістам, що до них не надходило жодних подібних заяв. Правозахисники кажуть, що неоднозначний правовий статус ув'язнених, що повертаються, підриває російську систему правосуддя і пов'язує їхню подальшу долю з "Вагнером".

26-річний мобілізований хоче сісти назад в тюрму

Журналісти знайшли багатьох родичів ув'язнених, яких відправили на фронт. Виявилось, щоа просто були просто переведені до російських в'язниць неподалік українського кордону.

26-річний сибірський сирота Ігор Матюхін відбував свій третій термін у віддаленому Красноярському краї, коли до них завітав Пригожин й запропонував свободу в обмін на службу. Натхненний шансом на нове життя, Матюхін відразу записався. За кілька днів він вже перебував у тренувальному таборі під окупованим Луганськом. За його словами, те, що він там побачив, "дуже відрізнялося від тієї патріотичної групи братів", яку він очікував побачити.

Матюхін описав атмосферу страху, яку "вагнерівці" вселяли засудженим, щоб вони йшли воювати. Мобілізованим зекам погрожували стратами за дезертирство або бодай прохання повернутися назад в колонію. Коли тренувальний табір де перебував Матюхін, атакували ЗСУ, той скористався можливістю втекти і почав переховуватися. Він сказав, що з того часу намагається повернутися до своєї в'язниці в Росії.

Проте є й такі, які рвуться назад, щоб "захищати Батьківщину" і бо "цивільне життя нудне".