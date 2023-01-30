Опасны и просятся в тюрьму: бывшие заключенные возвращаются с войны в ужасном состоянии, – NYT

Завербованные Пригожиным заключенные, которым удалось выжить в войне против Украины, начали возвращаться домой. Им обещают большие выплаты и свободу, однако эксперты сомневаются, что их ждет веселая жизнь.

Журналисты взяли ряд интервью у правозащитников, адвокатов, юристов, родственников завербованных зэков и самих заключённых.

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Дома не ждут вернувшихся с фронта зэков

Десятки выживших из первых штурмовых отрядов заключенных в этом месяце начали просачиваться обратно в Россию с медалями и документами, которые, как утверждает "Вагнер", дают им свободу. Эксперты отметили, что это может поставить российское общество перед проблемой реинтеграции тысяч травмированных мужчин с военной подготовкой, уголовным прошлым и небольшими перспективами трудоустройства.

Это психологически сломленные люди, возвращающиеся с чувством праведности, с верой в то, что они убили, чтобы защитить Родину. Это могут быть очень опасные люди,

– сказала Яна Гельмель, российская адвокат по правам заключенных.

У юристов возникает вопрос, действительно ли эти заключенные "свободны"

ЧВК "Вагнера" сообщают, что мобилизованным заключенным выдаются бумаги о помиловании или снятии судимости. Однако ни один из этих документов не обнародован, что вызывает вопросы об их легитимности. Правозащитники говорят, что помилование – это редкая, трудоемкая и сложная юридическая процедура, которая никогда не применялась в России в таких масштабах, которые рекламирует "Вагнер".

Согласно Конституции России, издавать указы о помиловании может только Путин. Однако Кремль не разглашал таких указов с 2020 года. По данным Кремля, в 2021 году диктатор помиловал всего 6 человек. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что рядовые заключенные Вагнера помилованы "в строгом соответствии с российским законодательством". Однако от дальнейших комментариев он отказывался, сославшись на то, что процедура является государственной тайной.

Есть открытые указы и указы с разной степенью секретности,

– сказал он.

По российскому законодательству все просьбы о помиловании перед поступлением в Кремль рассматривают специализированные региональные комитеты. Однако двое членов таких комиссий заявили журналистам, что к ним не поступало никаких подобных заявлений. Правозащитники говорят, что неоднозначный правовой статус возвращаемых заключенных подрывает российскую систему правосудия и связывает их дальнейшую судьбу с "Вагнером".

26-летний мобилизованный хочет сесть обратно в тюрьму

Журналисты обнаружили многих родственников заключенных, которых отправили на фронт. Оказалось, чтоа просто были просто переведены в российские тюрьмы недалеко от украинской границы.

26-летний сибирский сирота Игорь Матюхин отбывал свой третий срок в отдаленном Красноярском крае, когда к ним пришел Пригожин и предложил свободу в обмен на службу. Вдохновленный шансом на новую жизнь, Матюхин сразу записался. Через несколько дней он уже находился в тренировочном лагере под оккупированным Луганском. По его словам, то, что он там увидел, "очень отличалось от патриотической группы братьев", которую он ожидал увидеть.

Матюхин описал атмосферу страха, которую "вагнеровцы" внушали осужденным, чтобы они уходили воевать. Мобилизированным зекам угрожали казнями за дезертирство или хотя бы просьбу вернуться обратно в колонию. Когда тренировочный лагерь, где находился Матюхин, атаковали ВСУ, тот воспользовался возможностью сбежать и стал скрываться. Он сказал, что с тех пор пытается вернуться в свою тюрьму в России.

Однако есть и такие, которые рвутся назад, чтобы "защищать Родину" и потому что "гражданская жизнь скучна".