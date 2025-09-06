Росія не збирається завершувати війну, але з кожним днем бойові дії обходять країні-агресорці дорожче. Українські сили завдають відчутних ударів, які мають вплив на подальший хід війни.

Як зауважив в ефірі 24 Каналу керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, є дві стратегічні операції, які сьогодні проводить Україна. Вони є критичними для ворога.

Які 2 операції можуть змусити Путіна зупинитися?

Найперше мовиться про роботу Сил безпілотних систем, які завдають ефективних ударів вглиб території ворога. А друга операція – стратегічна оборонна на фронті.

Сказати, що обидві операції відбуваються без жодних проблем – це не зовсім правда. З ударами по Росії менше труднощів, бо є приблизно розраховані сили й засоби,

– наголосив Павло Лакійчук.

Наземна оборонна операція "буксує". Є низка зовнішніх і внутрішніх факторів, які на це впливають. Зокрема неспроможність нашої держави організувати нормальну мобілізацію людських ресурсів для захисту держави.

Також є технічні фактори й зовнішні. Американці розуміють, що зупинити вбивства може воєнна допомога Україні. Українські військові готові воювати самостійно, але ми потребуємо зброї, боєприпасів, техніки.

Європейці теж не готові допомагати. Вони кажуть, що цієї зброї не вистачає навіть їм. Адже вони 30 років покладалися виключно на американських союзників.

"Тому нема очевидних шляхів завершення війни. Але якщо нам вдасться зупинити ворога, то будуть потрібні гарантії безпеки, участь європейців у цьому процесі. Краще хай вони зараз про це дискутують, бо потім це може розтягнутися ще на роки", – зауважив Лакійчук.

Що говорять про завершення війни в Україні та Росії?