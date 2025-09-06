Як зауважив в ефірі 24 Каналу військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, ситуація в Україні дещо інша. Головна відмінність у тому, як саме проходить лінія боєзіткнень.

З якою умовою можливе замороження боїв?

В Україні, якщо порівнювати з Кореєю, не можна провести рівну лінію фронту. На багатьох ділянках вона буде незручною для нас, а вигідною для ворога. Наприклад, південь України, де ми відрізані від доступу до Криму.

Другий приклад – це ламана лінія, яка є Донбасі. Покровськ перебуває в напівоточенні. З Сіверськом, Слов'янськом, Краматорськом теж дуже складна ситуація.

Тому так не працює. Не можна сказати, що все залишиться, як є. Ми повинні створити буферну зону шириною від 30 до 40 кілометрів. Вона потрібна для того, щоб ні ми, ні ворог не міг діставати артилерією,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тоді виникає інше питання – хто повинен відійти на таку відстань: ми чи Росія. Очевидно, що країна-агресорка на це не погодиться. Для України відхід означає відмову від Костянтинівки, Краматорська. Це також неприйнятно.

Ми можемо заморозити війну в поточному стані, але умовою має бути нормальна лінія розмежування. Якщо росіяни погодяться відійти на 50 кілометрів, тоді можна говорити про її створення. На цій лінії мають стояти західні війська,

– додав Павло Нарожний.

Але зрозуміло, що такий мир точно не буде сталим. Росія не залишить спроб наступати далі. Тому потрібні гарантії миру. Ними можуть бути удари по Кремлю, яких режим не витримає. Звісно, мовиться не про ядерну атаку, а про економічну. Наприклад, повне розірвання зв'язків з росіянами.

Можливо, це буде підтримка українських військ на полі бою авіацією союзників. Це була б дуже серйозна допомога, але без залучення іноземних солдатів на землі. Але поки про це навіть ніхто не говорить. Отже, замороження війни у поточних умовах виглядає нереалістично.

Що відомо про замороження війни?