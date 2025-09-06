Как заметил в эфире 24 Канала военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, ситуация в Украине несколько иная. Главное отличие в том, как проходит линия боестолкновений.

С каким условием возможна заморозка боев?

В Украине, если сравнивать с Кореей, нельзя провести ровную линию фронта. На многих участках она будет неудобной для нас, а выгодной для врага. Например, юг Украины, где мы отрезаны от доступа к Крыму.

Второй пример – это ломаная линия, которая есть на Донбассе. Покровск находится в полуокружении. С Северском, Славянском, Краматорском тоже очень сложная ситуация.

Поэтому так не работает. Нельзя сказать, что все останется, как есть. Мы должны создать буферную зону шириной от 30 до 40 километров. Она нужна для того, чтобы ни мы, ни враг не мог доставать артиллерией,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Тогда возникает другой вопрос – кто должен отойти на такое расстояние: мы или Россия. Очевидно, что страна-агрессор на это не согласится. Для Украины отход означает отказ от Константиновки, Краматорска. Это также неприемлемо.

Мы можем заморозить войну в текущем состоянии, но условием должна быть нормальная линия разграничения. Если россияне согласятся отойти на 50 километров, тогда можно говорить о ее создании. На этой линии должны стоять западные войска,

– добавил Павел Нарожный.

Но понятно, что такой мир точно не будет постоянным. Россия не оставит попыток наступать дальше. Поэтому нужны гарантии мира. Ими могут быть удары по Кремлю, которых режим не выдержит. Конечно, говорится не о ядерной атаке, а об экономической. Например, полном разрыве связей с россиянами.

Возможно, это будет поддержка украинских войск на поле боя авиацией союзников. Это была бы очень серьезная помощь, но без привлечения иностранных солдат на земле. Но пока об этом даже никто не говорит. Так что, замораживание войны в текущих условиях выглядит нереалистично.

Что известно о замораживании войны?