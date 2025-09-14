Дрони атакували завод "Метафракс" у Пермському краї: що там виробляють
- Безпілотники атакували завод "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї, але постраждалих немає, і підприємство працює в штатному режимі.
- "Метафракс" є одним з найбільших російських виробників метанолу, формаліну та інших хімікатів, частина з яких використовується у військових вибухових речовинах.
Безпілотники вдарили по російському заводу "Метафракс Кемікалс". Це один з найбільших виробників метанолу та його похідних.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.
Дивіться також Удар за ударом: аналітик пояснив, як Україна знайшла слабке місце російської ППО
Що відомо про удар по "Метафраксу"?
Губернатор регіону розповів, що безпілотник здійснив атаку на одне з промислових підприємств Губахи у Пермському краї Росії. За його словами, постраждалих немає, а підприємство нібито працює в штатному режимі.
Петро Андрющенко зазначив, що під ударом був саме завод "Метафракс".
Атака на російський завод: дивіться відео очевидців
Зверніть увагу! "Метафракс" – один із найбільших російських виробників метанолу та його похідних: формаліну, пентаеритриту, уротропіну (гексаметилентетраміну), параформальдегіду та інших хімікатів. Уротропін фігурує в номенклатурі продукції компанії та регулярно згадується у її закупівельній документації.
Уротропін є сировиною для синтезу потужної вибухової речовини RDX. Вона, своєю чергою, одна з ключових військових вибухових речовин. Її застосовують у складі пластичних ВР (наприклад, С-4), а також у боєприпасах різного призначення.
"Метафракс" є системним виробником органічних хімікатів, частина яких застосовується у складі вибухових речовин військового призначення. Це створює очевидний потенціал використання продукції підприємства на користь російського ОПК.
Де останнім часом у Росії лунали вибухи?
Нагадаємо, що вночі 14 вересня дрони атакували Кіриський нафтопереробний завод у Ленінградській області, спричинивши вибухи та пожежу. Цей інцидент став продовженням серії ударів по російській енергетичній інфраструктурі, які активізувалися з початку осені 2025 року.
Крім цього, внаслідок операції Головного управління розвідки атакували НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі.
За попередніми даними, в результаті вибухів значно пошкоджена вакуумна колона первинної переробки нафти.