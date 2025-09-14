Безпілотники вдарили по російському заводу "Метафракс Кемікалс". Це один з найбільших виробників метанолу та його похідних.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка.

Що відомо про удар по "Метафраксу"?

Губернатор регіону розповів, що безпілотник здійснив атаку на одне з промислових підприємств Губахи у Пермському краї Росії. За його словами, постраждалих немає, а підприємство нібито працює в штатному режимі.

Петро Андрющенко зазначив, що під ударом був саме завод "Метафракс".

Атака на російський завод: дивіться відео очевидців

Зверніть увагу! "Метафракс" – один із найбільших російських виробників метанолу та його похідних: формаліну, пентаеритриту, уротропіну (гексаметилентетраміну), параформальдегіду та інших хімікатів. Уротропін фігурує в номенклатурі продукції компанії та регулярно згадується у її закупівельній документації.

Уротропін є сировиною для синтезу потужної вибухової речовини RDX. Вона, своєю чергою, одна з ключових військових вибухових речовин. Її застосовують у складі пластичних ВР (наприклад, С-4), а також у боєприпасах різного призначення.

"Метафракс" є системним виробником органічних хімікатів, частина яких застосовується у складі вибухових речовин військового призначення. Це створює очевидний потенціал використання продукції підприємства на користь російського ОПК.

