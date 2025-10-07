Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Польща і країни Балтії буцімто зірвали її ініціативу прямих переговорів з Росією та це вплинуло на рішення Путіна почати повномасштабну війну проти України.

Політолог Микола Давидюк в етері 24 Каналу наголосив, що всюди, до чого доторкалась Меркель – передбачало бонус для Росії та мінуси для тих, на кого країна-агресорка нападала.

Для чого Кремль "витягнув" Меркель?

Свою заяву Ангела Меркель зробила під час інтерв'ю саме угорському медіа, а не якомусь іншому. Політолог нагадав, що політична система Угорщини сьогодні працює на Путіна.

Меркель – це найуспішніша російська спецоперація в німецькому політикумі. Такі, як Шольц і Мерц, розгрібають після неї все те, що вона натворила: "Північний потік", війна в Україні, послаблення Європи,

– озвучив Давидюк.

Політолог переконаний, що російський диктатор зараз використовує своїх лідерів думок. Давидюк вважає, що тепер вони будуть намагатися відстоювати наративи Путіна.

Меркель посиділа на пенсії. Але коли ти працював на Кремль, він дістане не те що з пенсії, а й з того світу й буде використовувати так, як йому треба. Вона почала прокручувати російські наративи,

– наголосив політолог.

Давидюк підкреслив, що викривається справжнє політичне походження Меркель, адже велика кількість політиків фінансувалась Росією у Східній Німеччині. З його слів, найбільший російський актив там – власна агентура.

"Це те, без чого Росія звідти не пішла, з чим Західний Берлін не зміг боротися, бо не вірив до кінця, що 30 років можна бути вірним Росії. А потім там були шоковані, коли розвідка дала дані про те, що кожного місяця були доплати", – озвучив політолог.

