Меркель шокировала новым заявлением: политолог уличил в нем российский след
- Ангела Меркель озвучила, что Польша и страны Балтии не поддержали в 2021 году ее идею прямых переговоров с Россией, что якобы повлияло на решение Путина начать большую войну.
- Политолог Николай Давидюк назвал Меркель самой успешной спецоперацией России в немецком политикуме.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии якобы сорвали ее инициативу прямых переговоров с Россией и это повлияло на решение Путина начать полномасштабную войну против Украины.
Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала отметил, что везде, к чему прикасалась Меркель – предусматривало бонус для России и минусы для тех, на кого страна-агрессор нападала.
Для чего Кремль "вытащил" Меркель?
Свое заявление Ангела Меркель сделала во время интервью именно венгерскому медиа, а не какому-то другому. Политолог напомнил, что политическая система Венгрии сегодня работает на Путина.
Меркель – это самая успешная российская спецоперация в немецком политикуме. Такие, как Шольц и Мерц, разгребают после нее все то, что она натворила: "Северный поток", война в Украине, ослабление Европы,
– озвучил Давидюк.
Политолог убежден, что российский диктатор сейчас использует своих лидеров мнений. Давидюк считает, что теперь они будут пытаться отстаивать нарративы Путина.
Меркель посидела на пенсии. Но когда ты работал на Кремль, он достанет не то что с пенсии, но и с того света и будет использовать так, как ему надо. Она начала прокручивать российские нарративы,
– отметил политолог.
Давидюк подчеркнул, что разоблачается настоящее политическое происхождение Меркель, ведь большое количество политиков финансировалось Россией в Восточной Германии. По его словам, крупнейший российский актив там – собственная агентура.
"Это то, без чего Россия оттуда не ушла, с чем Западный Берлин не смог бороться, потому что не верил до конца, что 30 лет можно быть верным России. А потом там были шокированы, когда разведка дала данные о том, что каждый месяц были доплаты", – озвучил политолог.
Подробнее о заявлении Меркель и реакции на него:
Бывшая канцлер Германии в интервью венгерскому изданию Partizán озвучила, что стремилась начать новый европейский формат разговора с Путиным, когда заметила, что он не воспринимает серьезно "Минские договоренности". Она заявила, что страны Балтии и Польши не приняли такое предложение из-за опасений, что в Европе не будет общей политики в отношении России.
Ангела Меркель также среди факторов, которые, по ее мнению, повлияли на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину назвала отсутствие очного диалога с ним из-за пандемии коронавируса. Она отметила, что глава Кремля боялся подхватить COVID-19 и встречи не проводились.
На заявление Меркель уже отреагировали в Польше, Литве, Эстонии, Латвии. Бывший польский премьер Моравецкий назвал ее одной из самых вредных немецких политиков для Европы за последние 100 лет. Экс-премьер Латвии Кариньш озвучил, что в период пребывания Меркель на посту не раз уверял ее, что с Путиным нельзя иметь дело и ныне шокирован, что она до сих пор так мыслит.
Эстонский депутат Кросс заявил, что Меркель доныне не поняла собственных ошибок. Председатель литовского Комитета по иностранным делам Сейма Мотузас отметил, что не стоит расценивать заявление Меркель как официальную позицию Германии.