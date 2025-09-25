Заяви Дональда Трампа про слабкість Росії викликали хвилю обурення у Кремлі. Пропагандисти назвали їх приниженням і порівняли його риторику з Байденом та Обамою.

Політолог, президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в ефірі 24 Каналу пояснив, що росіяни можуть піти двома шляхами. Вони або посилять агресивну політику проти НАТО, або почнуть улещувати Трампа, і для України небезпечніший саме другий варіант.

Дивіться також Більше ніяких грошей на СВО: Україна "поклала" російську банківську систему швидких платежів

Як змінилася позиція Трампа?

Олег Лісний зазначив, що Трамп почав більше довіряти звітам своєї розвідки. Це, на його думку, може стати переломним моментом у сприйнятті війни.

Наступальний порив ЗСУ може стати для Трампа доказом, що Росія "паперовий тигр",

– пояснив політолог.

Він підкреслив, що у такому разі американський президент зможе представити успіхи України як власні досягнення. Це дасть йому можливість зміцнити свої позиції у внутрішній політиці США.

Європа може підштовхнути Трампа до рішучих дій

Важливо, щоб союзники правильно подавали дані про атаки та провокації Росії. Якщо факти будуть чітко зафіксовані й підтверджені розвідками, це може зміцнити позицію США.

Якщо Європа буде подавати це нормально і в зрозумілій для Трампа формі, то це буде цементувати його позицію,

– зауважив політолог.

Лісний пояснив, що прозора інформація дозволить Вашингтону сформувати об'єктивне бачення ситуації. Це може допомогти Трампу зайняти більш вигідну для України лінію у відносинах із Росією.

Чим Росія спробує зламати нову позицію США?

Політолог підкреслив, що Кремль добре знає, як працювати з Трампом. Москва може почати підривати довіру до його нової позиції ще на самому старті, використовуючи перевірені методи впливу.

Або вони далі атакуватимуть НАТО, або почнуть улещувати Трампа. Для нас небезпечніше саме останнє,

– наголосив Лісний.

Він зауважив, що для цього Росія може вдатися як до провокацій, так і до кулуарних переговорів через емісарів. Такі кроки дозволяють Кремлю маскувати тиск під дипломатію і послаблювати підтримку України.

Чим зумовлена нова риторика Трампа щодо України?