Заявку України на вступ до ЄС обговорюватимуть у червні, — МЗС Франції

Лідери країн-членів ЄС та уряди цих держав обговорюватимуть заявку України на вступ до Євросоюзу вже у червні 2022 року.

Запит України на вступ до ЄС обговорюватимуть під час засідання Європейської ради у червні. Про це 12 травня повідомив представник МЗС Франції.

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При цьому він повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС країни Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської родини".

Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав та урядів у ході засідання Євроради у червні,

– заявив представник французького МЗС.

Коли відбудеться засідання Євроради

Засідання Європейської ради планують провести наприкінці червня. Згідно з графіком заходів ЄС, воно відбудеться 23 – 24 червня.

Нагадаємо, що 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, яка потрібна для отримання статусу кандидата на членство в ЄС. У цьому документі Україна оцінювала відповідність українського законодавства європейському. Загалом на відповіді до другої частини опитувальника пішло близько 4 тисячі сторінок.

У Єврокомісії підтвердили, що отримали від України другу частину відповідей на запитання.

Ми отримали їх офіційно, і ми вже сказали, що ми зробимо це якнайшвидше. Червень – наша мета. Звичайно, ми повинні подивитися. Але "якнайшвидше" – для нас це шлях вперед",

– повідомив 10 травня представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Попередні події щодо вступу України в ЄС:

Першу частину опитувальника від Євросоюзу Україна заповнила ще в середині квітня та передала у Брюссель. Наразі документ вивчають.

В Офісі Президента заявили, що Україна сподівається отримати статус кандидата в члени ЄС влітку 2022 року.

Більша частина країн ЄС підтримують вступ України до блоку. Але днями у Берліні сказали, що Україні не варто давати "пусті обіцянки".

Тим часом Польща і Словаччина заявили, що лобіюватимуть надання Україні статусу кандидата в ЄС.

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