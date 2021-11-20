"Зброя нового покоління" у Криму: чи зможе російський "Витязь" знищити Bayraktar

Володимир Путін перекидує в окупований Крим "зброю нового покоління". На півострові розгортають зенітно-ракетний комплекс С-350 "Витязь".

Нову систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї. Однак у 2020 році перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області.

До слова Україна нарощує тактику бойового застосування безпілотників Bayraktar

Російські ЗМІ активно вихваляють "Витязь", називаючи його "російським богатирем", "вбивцею крилатих ракет", "господарем неба". Пропагандисти переконують, С-350 здатний ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема Bayraktar, які почала використовувати Україна.

C-350 – це зброя протиповітряної оборони, призначення якої збивати літаки і ракети противника. "Витязь" складається із 3 модулів:• пункту бойового управління, де перебуває командний склад;• радіолокаційної станції, вона пеленгує ціль у небі;• пускової установки з ракетами, що збивають ціль.

Однак у можливостях "Витязя" військові експерти сумніваються. Слабким місцем усіх систем протиповітряної оборони – виявлення малопомітних цілей, зокрема сучасних дронів.



Модулі зенітно-ракетного комплексу С-350 "Витязь" / Скриншот з відео

"Сучасні дрони типу турецьких Bayraktar вони дуже мало помітні. Для того, щоб їх збити, їх потрібно побачити станції радіолокації. Потрібно навести на них ракету, насамперед ракету, звісно, і вони легко збиваються. Але річ у тому, що вони дуже мало помітні. І це якраз робить їх дуже потужною зброєю", – пояснив російський військовий експерт Юрій Федоров.

Зверніть увагу Україна закупить у Туреччини додаткову партію безпілотників Bayraktar

Закон про корінні народи України

Влітку набув чинності закон про корінні народи України. Вперше такий статус офіційно отримали кримські татари, караїми і кримчаки як народи сформовані в Криму. Вони мають право на самоврядування і можуть бути представлені у Верховній Раді.

Україна зобов'язується захищати та розвивати їхню культуру, мову і гарантує їм захист від геноциду. Як спільне горе об'єднало людей – дивіться у програмі.

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