"Оружие нового поколения" в Крыму: сможет ли российский "Витязь" уничтожить Bayraktar

Владимир Путин перекидывает в оккупированный Крым "оружие нового поколения". На полуострове разворачивают зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

Новую систему противовоздушной обороны разрабатывали для Южной Кореи. Однако в 2020 году первый образец попал в учебный центр в Ленинградской области.

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Российские СМИ активно восхваляют "Витязь", называя его "российским богатырем", "убийцей крылатых ракет", "хозяином неба". Пропагандисты убеждают, что С-350 способен эффективно уничтожать современные беспилотники, в частности Bayraktar, которые начала использовать Украина.

Справка. C-350 – это оружие противовоздушной обороны, предназначение которого сбивать самолеты и ракеты противника. "Витязь" состоит из 3 модулей:

пункта боевого управления, где находится командный состав;

радиолокационной станции, она пеленгует цель в небе;

пусковой установки с ракетами, сбивающими цель.

Однако в возможностях "Витязя" военные эксперты сомневаются. Слабое место всех систем противовоздушной обороны – выявление малозаметных целей, в частности современных дронов.



Модули зенитно-ракетного комплекса С-350 "Витязь" / Скриншот с видео

"Современные дроны типа турецких Bayraktar очень мало заметны. Для того чтобы их сбить, их нужно увидеть радиолокационной станции. Нужно навести на них ракету, прежде всего ракету, конечно, и они легко сбиваются. Но дело в том, что они очень мало заметны. И это как раз делает их очень мощным оружием", – объяснил российский военный эксперт Юрий Федоров.

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Закон о коренных народах Украины

Летом вступил в силу закон о коренных народах Украины. Впервые такой статус официально получили крымские татары, караимы и крымчаки как народы, сформированные в Крыму. Они имеют право на самоуправление и могут быть представлены в Верховной Раде.

Украина обязуется защищать и развивать их культуру, язык и гарантирует защиту от геноцида. Как общее горе объединило людей – смотрите программу.

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