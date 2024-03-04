На 2,6 мільярда євро: Франція перерахувала зброю, яку передала Україні після вторгнення Росії

Париж передав Силам оборони України військового обладнання на 2,6 мільярда євро. Йдеться про період від 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023-го.

У загальному пакеті допомоги – системи ППО, артилерія, стрілецька зброя та інший арсенал. Важливо, що Франція також 1,2 мільярда євро надала Європейському фонду миру. Тобто загальна сума допомоги становить 3,8 мільярда євро.

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Допомога від Франції

Системи ППО:

Mistral;

Crotale NG;

Samp/T;

Бронеавтомобілі:

250 одиниць VAB;

38 одиниць AMX10;

Артилерійські системи:

30 гаубиць Caesar;

6 гаубиць TRF1;

4 РСЗВ LRU;

10 важких мінометів 120 міліметру.

Інша зброя:

Понад мільйон набоїв до стрілецької зброї;

60 безпілотних літальних апаратів;

10 систем для виявлення дронів.

Критерії підтримки України

Кількість певної наданої зброї засекречена з очевидних причин. Зокрема, у Парижі не розголошують, скільки систем протиповітряної оборони передали Україні.

Як зазначають в оборонному відомстві Франції, постачання відповідають трьом критеріям:

перший – забезпечення повного потенціалу (обладнання надається разом з боєприпасами, навчанням та технічним обслуговуванням);

– забезпечення повного потенціалу (обладнання надається разом з боєприпасами, навчанням та технічним обслуговуванням); другий – забезпечення підтримки Україні без послаблення збройних сил Франції та військового потенціалу країни;

– забезпечення підтримки Україні без послаблення збройних сил Франції та військового потенціалу країни; третій – забезпечення "контролю за ескалацією" (підтримка України з боку Парижа має наближувати мир, а не сприяти загостренню).

Фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями у підготовці, оскільки майже 10 000 українських солдатів вже пройшли вишкіл в арміях Польщі та Франції,

– стверджують в міноборони країни.

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Консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус припустив, що спонукає Захід активніше надавати зброю Україні. За його словами, Владімір Путін може розв'язати війну проти Європи – тоді безпосередньо членам ЄС доведеться воювати. До того ж на своїй території.

Власне, дискусії навколо можливої війни між Росією і НАТО спонукають демократичних лідерів інтенсивніше підтримувати нашу державу. У Європі розуміють, що Україна є їхнім щитом.

Також нещодавно президент Франції Еммануель Макрон, взагалі, заявив, що не варто виключати відправку військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Однак, схоже, що стосовно цієї ініціативи на Заході немає консенсусу. Як розгортатимуть події далі, можна лише здогадуватись.