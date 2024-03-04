Це дуже важливо та безпосередньо впливає на думки певних країн. Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що найбільше це впливає на країни Балтії, які розуміють, що у випадку можливої війни Росії проти НАТО – насамперед удар може бути по їхнім країнам.

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Європейці бояться за свої домівки

Можлива війна проти НАТО вже не питання "колись". Дослідження німецької ради з питань зовнішніх відносин показали, що війна в Європі, у випадку поразки України, – питання 6 – 10 років.

Безумовно подібні дослідження впливають на позицію європейських лідерів. Вони також формували початок більш суттєвої військової допомоги від Німеччини України й заяву Еммануеля Макрона,

– зазначив Ус.

Раніше президент США Джо Байден заявляв, що американських військ в Україні не буде. Зараз, коли вже розмовляють про можливу війну Росії і ЄС на території саме країн Європи – ця позиція критикується.

Важливо! На тлі заяв про можливе відправлення військ в Україну, Макрон скликає лідерів партій. Зустріч запланована на 7 березня.

"Ми не можемо казати, що Франція точно відправить свої війська, Макрон про це не казав. Але це вже рух у вірному напрямку, принаймні від позиції "ні в якому разі" до позиції "все може бути". Чи будуть війська в Україні? У перспективі я не виключаю, що будуть, тому що все ж таки є ризик того, що у разі перемоги Росії війна далі приходить у домівки європейців", – пояснив Ус.

Водночас до того, як теоретично відправити свої війська – партнери надаватимуть Україні усе необхідне озброєння, щоб не дати росіянам сильно просунутися. Втрата Авдіївки хоч і має негативне значення, водночас є додатковим аргументом, адже демонструє до чого призводить бездіяльність союзників. Відповідно, якщо вони не хочуть воювати самі, то їм треба швидше надавати усе необхідне.

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