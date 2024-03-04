На 2,6 миллиарда евро: Франция перечислила оружие, которое передала Украине после вторжения России

Париж передал Силам обороны Украины военного оборудования на 2,6 миллиарда евро. Речь идет о периоде с 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023-го.

В общем пакете помощи – системы ПВО, артиллерия, стрелковое оружие и другой арсенал. Важно, что Франция также 1,2 миллиарда евро предоставила Европейскому фонду мира. То есть общая сумма помощи составляет 3,8 миллиарда евро.

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Помощь от Франции

Системы ПВО:

Mistral;

Crotale NG;

Samp/T;

Бронеавтомобили:

250 единиц VAB;

38 единиц AMX10;

Артиллерийские системы:

30 гаубиц Caesar;

6 гаубиц TRF1;

4 РСЗО LRU;

10 тяжелых минометов 120 миллиметра.

Другое оружие:

Более миллиона патронов к стрелковому оружию;

60 беспилотных летательных аппаратов;

10 систем для обнаружения дронов.

Критерии поддержки Украины

Количество определенного предоставленного оружия засекречено по очевидным причинам. В частности, в Париже не разглашают, сколько систем противовоздушной обороны передали Украине.

Как отмечают в оборонном ведомстве Франции, поставки соответствуют трем критериям:

первый – обеспечение полного потенциала (оборудование предоставляется вместе с боеприпасами, обучением и техническим обслуживанием);

– обеспечение полного потенциала (оборудование предоставляется вместе с боеприпасами, обучением и техническим обслуживанием); второй – обеспечение поддержки Украины без ослабления вооруженных сил Франции и военного потенциала страны;

– обеспечение поддержки Украины без ослабления вооруженных сил Франции и военного потенциала страны; третий – обеспечение "контроля за эскалацией" (поддержка Украины со стороны Парижа должна приближать мир, а не способствовать обострению).

Финансовые усилия сопровождаются решительными действиями в подготовке, поскольку почти 10 000 украинских солдат уже прошли обучение в армиях Польши и Франции,

– утверждают в минобороны страны.

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Консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус предположил, что побуждает Запад активнее предоставлять оружие Украине. По его словам, Владимир Путин может развязать войну против Европы – тогда непосредственно членам ЕС придется воевать. К тому же на своей территории.

Собственно, дискуссии вокруг возможной войны между Россией и НАТО побуждают демократических лидеров интенсивнее поддерживать наше государство. В Европе понимают, что Украина является их щитом.

Также недавно президент Франции Эммануэль Макрон, вообще, заявил, что не стоит исключать отправку войск Североатлантического альянса в Украину. Однако, похоже, что относительно этой инициативы на Западе нет консенсуса. Как будут разворачиваться события дальше, можно только догадываться.