Зеленський приїхав у Херсон у річницю визволення

З нагоди третьої річниці визволення Херсону нашими захисниками з-під російської окупації український президент Володимир Зеленський прибув до регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію. Президент нагородив державними нагородами людей різних професій.

Що відомо про візит Зеленського у Херсон?

Володимир Зеленський повідомив, що у рамках візиту нагородив військових та цивільних осіб, які у Херсоні служать для своєї держави. Президент висловив вдячність усім, хто був причетний до визволення міста.

Це і є Херсонщина, це і є Україна. Люди, які щодня захищають життя, які живуть заради України й допомагають, волонтерять, зберігають життя. Наші військові, наші ДСНС-ники. Хочу подякувати абсолютно всім учителям, нашим дітям, які тут. Подякувати лікарям, медичним працівникам за те, що вони борються за кожне життя і допомагають. Хочу подякувати фермерам,

– сказав він.

Президент також повідомив, що провів нараду з особами, які відповідають за безпеку у регіоні. Також були присутні військові Сил безпілотних систем. За його словами, визначили основні напрямки для захисту.

"Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності", – додав він.

До слова, днями Володимир Зеленський провів Ставку, на якій теж представили й обговорили план реалізації програми, яка спрямована на посилення захисту українського неба Херсону на тлі посилення ударів.

Яка ситуація у регіоні?