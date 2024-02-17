Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки: які пункти вона містить

Україна та Франція підписали безпекову угоду, Макрон обіцяв "робити більше", а Зеленський назвав документ амбітним. 24 Канал розкаже, що відомо про гарантії безпеки від Франції.

Увечері 16 лютого Володимир Зеленський прибув у Францію. З аеропорту, де його зустрів міністр оборони Себастьян Лекорню, він вирушив у Єлисейський палац. Там він зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Підписання безпекової угоди між Україною та Францією та пресконференція лідерів

Під час пресконференції Макрон пообіцяв довгострокову підтримку нашій державі. Він наголосив, що угода конкретизує ті зобов'язання, які країни взяли на себе на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року. Тож підтримка має "колективний вимір".

Президент Франції пояснив, що Росія підриває міжнародну безпеку та дестабілізує світ, вона нехтує своїми зобов'язаннями, які взяла в 1990-ті. Україна ж, навпаки, захищає міжнародне право.

Момент підписання безпекової угоди між Україною та Францією: дивіться відео

Уже відомо, що угоду підписано на 10 років. Вона діятиме, доки Україна не вступить в НАТО.

Франція продовжить підтримувати Україну в постачанні техніки, кооперації оборонних підприємств, ділитиметься розвідданими та надаватиме допомогу цивільним.

Ми готові робити більше, навіть якщо це порушить звички та комфорт,

– підкреслив Макрон.

Ідеться про посилення обороноздатності Європи та продовження підтримки України – "сьогодні, завтра і скільки потрібно".

Зеленський прокоментував безпекову угоду

Український президент назвав її амбітною і дуже предметною, але зауважив, що не про всі деталі можна говорити відкрито.

Журналісти запитали, чим особлива угода з Францією.

"У нас поки небагато таких угод, кожна з них по-своєму посилює Україну, наших воїнів і цивільне населення", – відповів президент.

Зеленський наголосив, що кожна з трьох країн, які вже підписали угоди, є лідером у галузі безпеки і має свої пріоритети.

Що передбачає безпекова угода між Україною та Францією

Повний текст безпекової угоди між Україною та Францією опублікував Офіс Президента.

Якщо коротко, вона містить такі пункти:

Угода є чинною протягом 10 років. У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення строку дії документа, то буде вирішено подальший статус угоди.

У 2024 році Франція надасть до 3 мільярдів євро додаткової допомоги.

Франція буде підтримувати Україну на шляху в ЄС та НАТО. А також підтримувати зусилля нашої держави щодо інтеграції її оборонної промисловості в систему безпеки і оборони НАТО та ЄС.

Франція буде поглиблювати співпрацю України зі структурами ЄС та НАТО у сфері кібербезпеки, посилить кіберстійкість і захист критичної інфраструктури від кібератак.

Франція буде готувати інструкторів, артилеристів, бійців протиповітряної оборони, повітряних сил. Також мовиться про бронетехніку, морську безпеку, нові технології та розмінування.

Франція буде сприяти розвитку спроможностей захисту критичної інфраструктури України, зокрема системами ППО, але і не тільки.

Якщо Росія знову нападе на Україну, учасники угоди "протягом 24 годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії".

Іще французька сторона буде сприяти розвитку оборонно-промислової бази України. У планах - залучати французькі інвестиції, локалізувати виробництво на території України та розпочати спільне виробництво "для виготовлення пріоритетних видів озброєння і боєприпасів".

Наостанок, Франція буде надавати Україні гуманітарну допомогу. Країна братиме участь у повоєнній відбудові, модернізації і економічному відновленні.