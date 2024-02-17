Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности: какие пункты оно содержит
Украина и Франция подписали соглашение о безопасности, Макрон обещал "делать больше", а Зеленский назвал документ амбициозным. 24 Канал расскажет, что известно о гарантиях безопасности от Франции.
Вечером 16 февраля Владимир Зеленский прибыл во Францию. Из аэропорта, где его встретил министр обороны Себастьян Лекорню, он отправился в Елисейский дворец. Там он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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Подписание соглашения по безопасности между Украиной и Францией и пресс-конференция лидеров
Во время пресс-конференции Макрон пообещал долгосрочную поддержку нашему государству. Он отметил, что соглашение конкретизирует те обязательства, которые страны взяли на себя на Вильнюсском саммите НАТО в июле 2023 года. Поэтому поддержка имеет "коллективное измерение".
Президент Франции объяснил, что Россия подрывает международную безопасность и дестабилизирует мир, она пренебрегает своими обязательствами, которые взяла в 1990-е. Украина же, наоборот, защищает международное право.
Момент подписания соглашения по безопасности между Украиной и Францией: смотрите видео
Уже известно, что соглашение подписано на 10 лет. Оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО.
Франция продолжит поддерживать Украину в поставках техники, кооперации оборонных предприятий, будет делиться разведданными и оказывать помощь гражданским.
Мы готовы делать больше, даже если это нарушит привычки и комфорт,
– подчеркнул Макрон.
Речь идет об усилении обороноспособности Европы и продолжении поддержки Украины – "сегодня, завтра и сколько нужно".
Зеленский прокомментировал соглашение по безопасности
Украинский президент назвал его амбициозным и очень предметным, но заметил, что не обо всех деталях можно говорить открыто.
Журналисты спросили, чем особенное соглашение с Францией.
"У нас пока немного таких соглашений, каждое из них по-своему усиливает Украину, наших воинов и гражданское население", – ответил президент.
Зеленский отметил, что каждая из трех стран, которые уже подписали соглашения, является лидером в области безопасности и имеет свои приоритеты.
Что предусматривает соглашение по безопасности между Украиной и Францией
Полный текст соглашения по безопасности между Украиной и Францией опубликовал Офис Президента.
Если коротко, оно содержит следующие пункты:
- Соглашение действует в течение 10 лет. В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания срока действия документа, то будет определен дальнейший статус соглашения.
- В 2024 году Франция предоставит до 3 миллиардов евро дополнительной помощи.
- Франция будет поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО. А также поддерживать усилия нашего государства по интеграции его оборонной промышленности в систему безопасности и обороны НАТО и ЕС.
- Франция будет углублять сотрудничество Украины со структурами ЕС и НАТО в сфере кибербезопасности, усилит киберустойчивость и защиту критической инфраструктуры от кибератак.
- Франция будет готовить инструкторов, артиллеристов, бойцов противовоздушной обороны, воздушных сил. Также говорится о бронетехнике, морской безопасности, новых технологиях и разминировании.
- Франция будет способствовать развитию возможностей защиты критической инфраструктуры Украины, в частности системами ПВО, но не только.
- Если Россия снова нападет на Украину, участники соглашения "в течение 24 часов проведут консультации для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".
- Еще французская сторона будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины. В планах – привлекать французские инвестиции, локализовать производство на территории Украины и начать совместное производство "для изготовления приоритетных видов вооружения и боеприпасов".
- Наконец, Франция будет предоставлять Украине гуманитарную помощь. Страна будет участвовать в послевоенном восстановлении, модернизации и экономическом восстановлении.