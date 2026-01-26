Зеленський нагородив Олега Ляшка державною нагородою
- Президент України Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за його службу в Збройних силах України.
- Ляшко, як комбат безпілотних систем, брав участь у відбитті механізованих штурмів та знищенні ворожої техніки і сил.
Президент України Володимир Зеленський нагородив державною нагородою екснардепа Олега Ляшка. Наразі він служить у Збройних силах України.
Відео промови Володимира Зеленського опубліковане у його телеграмі, а нагородження Ляшка описано в його указі.
Дивіться також Загинув "на полі бою за світло": ексголові Укренерго Брехту просять надати звання Героя України
Що відомо про нагородження Олега Ляшка?
Володимир Зеленський виступив на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали". Він відзначив 10 найуспішніших підрозділів, які працюють з дронами.
Олег Ляшко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня Зазначимо, що екснардеп є чинним комбатом безпілотних систем в 63-й ОМБр. Ним він став восени 2024 року.
Зеленський нагороджує Олега Ляшка: дивіться відео
В 11 армійському корпусі повідомили, що, зокрема, за участі Олега Ляшка було відбито "значну кількість механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", і він "добре себе зарекомендував".
Кого ще нещодавно нагороджував Володимир Зеленський?
Президент нагородив Олександра Терена орденом "За заслуги" III ступеня за досягнення на "Іграх Нескорених".
Також Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце" за значний внесок у волонтерську діяльність. Серед нагороджених – комік Василь Байдак, співачка Ірина Федишин та громадський діяч Сергій Стерненк