26 січня, 21:42
Зеленський нагородив Олега Ляшка державною нагородою

Сергій Попович
Основні тези
  • Президент України Володимир Зеленський нагородив Олега Ляшка орденом "За заслуги" ІІІ ступеня за його службу в Збройних силах України.
  • Ляшко, як комбат безпілотних систем, брав участь у відбитті механізованих штурмів та знищенні ворожої техніки і сил.

Президент України Володимир Зеленський нагородив державною нагородою екснардепа Олега Ляшка. Наразі він служить у Збройних силах України.

Відео промови Володимира Зеленського опубліковане у його телеграмі, а нагородження Ляшка описано в його указі.

Що відомо про нагородження Олега Ляшка?

Володимир Зеленський виступив на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали". Він відзначив 10 найуспішніших підрозділів, які працюють з дронами.

Олег Ляшко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня Зазначимо, що екснардеп є чинним комбатом безпілотних систем в 63-й ОМБр. Ним він став восени 2024 року.

Зеленський нагороджує Олега Ляшка: дивіться відео

В 11 армійському корпусі повідомили, що, зокрема, за участі Олега Ляшка було відбито "значну кількість механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", і він "добре себе зарекомендував".

Кого ще нещодавно нагороджував Володимир Зеленський?

  • Президент нагородив Олександра Терена орденом "За заслуги" III ступеня за досягнення на "Іграх Нескорених".

  • Також Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце" за значний внесок у волонтерську діяльність. Серед нагороджених – комік Василь Байдак, співачка Ірина Федишин та громадський діяч Сергій Стерненк