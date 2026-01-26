Відео промови Володимира Зеленського опубліковане у його телеграмі, а нагородження Ляшка описано в його указі.

Що відомо про нагородження Олега Ляшка?

Володимир Зеленський виступив на презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів "Е-бали". Він відзначив 10 найуспішніших підрозділів, які працюють з дронами.

Олег Ляшко отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня Зазначимо, що екснардеп є чинним комбатом безпілотних систем в 63-й ОМБр. Ним він став восени 2024 року.

В 11 армійському корпусі повідомили, що, зокрема, за участі Олега Ляшка було відбито "значну кількість механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", і він "добре себе зарекомендував".

