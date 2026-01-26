Видео речи Владимира Зеленского опубликовано в его телеграмме, а награждение Ляшко описано в его указе.

Что известно о награждении Олега Ляшко?

Владимир Зеленский выступил на презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы". Он отметил 10 самых успешных подразделений, которые работают с дронами.

Олег Ляшко получил орден "За заслуги" III степени Отметим, что экс-нардеп является действующим комбатом беспилотных систем в 63-й ОМБр. Им он стал осенью 2024 года.

Зеленский награждает Олега Ляшко: смотрите видео

В 11 армейском корпусе сообщили, что, в частности, с участием Олега Ляшко было отражено "значительное количество механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы противника", и он "хорошо себя зарекомендовал".

