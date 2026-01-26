Видео речи Владимира Зеленского опубликовано в его телеграмме, а награждение Ляшко описано в его указе.
Что известно о награждении Олега Ляшко?
Владимир Зеленский выступил на презентации инициативы по оценке эффективности дроновых подразделений "Е-баллы". Он отметил 10 самых успешных подразделений, которые работают с дронами.
Олег Ляшко получил орден "За заслуги" III степени Отметим, что экс-нардеп является действующим комбатом беспилотных систем в 63-й ОМБр. Им он стал осенью 2024 года.
В 11 армейском корпусе сообщили, что, в частности, с участием Олега Ляшко было отражено "значительное количество механизированных штурмов, уничтожено сотни единиц техники и живой силы противника", и он "хорошо себя зарекомендовал".
Кого еще недавно награждал Владимир Зеленский?
Президент наградил Александра Терена орденом "За заслуги" III степени за достижения на "Играх Непокоренных".
Также Зеленский наградил 45 волонтеров знаком отличия "Золотое сердце" за значительный вклад в волонтерскую деятельность. Среди награжденных – комик Василий Байдак, певица Ирина Федишин и общественный деятель Сергей Стерненк