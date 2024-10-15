Про це повідомили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ. Там розповіли деталі кадрового рішення.

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Олег Ляшко став комбатом

У повідомленні ідеться, що за даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Ляшко за 2 роки служби в цій бригаді зарекомендував себе найліпшим чином.

"Щодо безпілотних систем, він одразу почав глибоко вникати в їхню суть та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість", – зазначили там.

Вказується, що під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили ворога.

У вересні ББС 63-ї ОМБР увійшов до топ-10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

Відтак, враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади, наголошують військові.