27 серпня, 19:56
Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної пані послом у США

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США з ключовим завданням реалізувати домовленості з Вашингтоном, особливо в оборонній сфері.
  • Зеленський подякував Оксані Маркаровій за її роботу у Вашингтоні і запропонував їй залишитися в команді для подальшої роботи на благо України.

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США. Він також визначив для неї ключове завдання.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про призначення Стефанішиної?

Президент розповів, що указ про призначення посла України у США, він підписав сьогодні, 27 серпня. Він також визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства.

Головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України, 
– наголосив Зеленський.

Яку посаду раніше обіймала Стефанішина?

З 4 червня 2020 року Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. 

Вже 17 липня 2025 року її призначили на посаду Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва із США. 

Цю посаду вона мала обіймати до затвердження Вашингтоном її кандидатури як посла України у США.

Він додав, що Україна розраховує на швидкий рух у відносинах зі США. Зеленський також подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні від початку повномасштабного вторгнення.

"Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу", – зазначив президент. 

Зеленський також поділився, що запропонував Маркаровій і надалі бути в команді, аби "працювати заради України".

