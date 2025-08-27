Зеленський підписав указ про призначення Стефанішиної пані послом у США
- Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США з ключовим завданням реалізувати домовленості з Вашингтоном, особливо в оборонній сфері.
- Зеленський подякував Оксані Маркаровій за її роботу у Вашингтоні і запропонував їй залишитися в команді для подальшої роботи на благо України.
Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину новим послом України у США. Він також визначив для неї ключове завдання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Дивіться також Зеленський призначив Миколу Точицького постпредом України при Раді Європи
Що відомо про призначення Стефанішиної?
Президент розповів, що указ про призначення посла України у США, він підписав сьогодні, 27 серпня. Він також визначив ключові завдання для оновлення роботи українського посольства.
Головне – реалізувати повністю всі домовленості з Вашингтона – домовленості наші з Президентом Трампом, і передусім в оборонній сфері. Багато в чому саме від відносин з Америкою залежить довготривале гарантування безпеки України,
– наголосив Зеленський.
Яку посаду раніше обіймала Стефанішина?
З 4 червня 2020 року Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Вже 17 липня 2025 року її призначили на посаду Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва із США.
Цю посаду вона мала обіймати до затвердження Вашингтоном її кандидатури як посла України у США.
Він додав, що Україна розраховує на швидкий рух у відносинах зі США. Зеленський також подякував Оксані Маркаровій, яка представляла Україну у Вашингтоні від початку повномасштабного вторгнення.
"Україну завжди чули в Сполучених Штатах. Я хочу подякувати за цю роботу", – зазначив президент.
Зеленський також поділився, що запропонував Маркаровій і надалі бути в команді, аби "працювати заради України".
Які останні призначення Зеленського?
- 25 серпня Зеленський призначив Євгенія Хмару керівником Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Раніше він очолював Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом.
- 3 серпня президент призначив нового командувача Повітряних сил ЗС України. Ним став Анатолій Кривоножка, який виконував обов'язки командувача ПС після звільнення Миколи Олещука у 2024 році.
- Крім того, 21 липня відбулося призначення одразу 16 нових послів України в різних країнах. Це відбулося після наради з очільником МЗС Андрієм Сибігою.