Вона всадить Путіна за стіл переговорів: Зеленський попросив у Трампа нову зброю
- Президент Зеленський звернувся до Трампа з проханням передати Україні зброю, яка могла б змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
- Трамп підтримує ідею ударів по російських енергетичних об'єктах у відповідь на атаки по Україні.
23 вересня президент Зеленський звернувся до Дональда Трампа з проханням передати Україні певну зброю. Про що саме йшлося, український глава не уточнив.
Але, за його словами, це озброєння мало б всадити диктатора Путіна за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського в ефірі "Шоу Axios".
Що сказав Зеленський про позицію Трампа?
В ефірі Axios Зеленський також розповів, що під час цієї зустрічі у вівторок, 23 вересня, президент Трамп порушив питання щодо ударів по Росії у відповідь на атаки по Україні.
Якщо вони (росіяни – 24 Канал) атакуватимуть нашу енергетику, президент Трамп підтримує ідею, що ми можемо відповісти щодо енергетики,
– сказав український президент.
Він додав, що такої ж думки Трамп щодо ударів по російських підприємствах з виробництва БпЛА та ракет.
На додачу Володимир Зеленський також натякнув, що представникам Кремля варто було б знати, де розташовані бомбосховища.
"Їм це потрібно. Якщо вони не зупинять війну, то їм це знадобиться в будь-якому разі", – зауважив президент.
Які заяви прозвучали на полях Генасамблеї ООН?
- Зеленський розповів, що на полях Генасамблеї ООН він мав хорошу та продуктивну розмову із Трампом.
- Водночас президент США заявив, що Україна за підтримки ЄС може боротися та повернути всю окуповану територію Україну. Він також додав, що Штати обговорюватимуть питання надати Україні гарантії безпеки за принципом статті 5 НАТО.
- І Трамп, і Зеленський засудили купівлю Угорщиною та Словаччиною російської нафти. При цьому американський президент переконаний, що Орбан перестане це робити, якщо він з ним поговорить.