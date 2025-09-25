23 сентября президент Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой передать Украине определенное оружие. О чем именно шла речь, украинский глава не уточнил.

Но, по его словам, это вооружение должно было бы усадить диктатора Путина за стол переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского в эфире "Шоу Axios".

Что сказал Зеленский о позиции Трампа?

В эфире Axios Зеленский также рассказал, что во время этой встречи во вторник, 23 сентября, президент Трамп поднял вопрос об ударах по России в ответ на атаки по Украине.

Если они (россияне, – 24 Канал) будут атаковать нашу энергетику, президент Трамп поддерживает идею, что мы можем ответить по энергетике,

– сказал украинский президент.

Он добавил, что такого же мнения Трамп относительно ударов по российским предприятиям по производству БПЛА и ракет.

В дополнение Владимир Зеленский также намекнул, что представителям Кремля следовало бы знать, где расположены бомбоубежища.

"Им это нужно. Если они не остановят войну, то им это понадобится в любом случае", – заметил президент.

Какие заявления прозвучали на полях Генассамблеи ООН?