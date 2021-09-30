Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Іллі Левітасу
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський посмертно присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України. Він займався вивченням трагедії Бабиного Яру та вшануванням пам'яті її жертв.
Президент України підписав відповідний указ 29 вересня. Це трапилось у 80 роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру.
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Іллю Левітасу присвоїли звання Героя України
Згідно з указом президента, звання Героя України (посмертно) присвоїли за:
- визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України;
- збереження та вшанування пам'яті про трагедію Бабиного Яру;
- консолідацію українського суспільства;
- багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.
Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації,
– розповіли в ОП.
Також пояснили, що подання на присвоєння звання надійшло від Мінкульту напередодні 80 роковин трагедії Бабиного Яру.
Що відомо про життя та діяльність Іллі Левітаса
- Ілля Левітас народився 11 грудня 1931 року в Ташкенті. Згодом закінчив Київський державний інститут фізкультури та Київський державний педагогічний інститут .
- Був істориком, журналістом, педагогом, громадським діячем єврейського походження.
- Левітас автор і укладач 34 книг з історії єврейського народу, зокрема – 12 книг про трагедію Бабиного Яру. Він написав понад 220 статей.
- У 1989 році він заснував Раду національних товариств України та першу єврейську всеукраїнську організацію – Товариство єврейської культури України, яке у 1992 році ввійшло до складу Єврейської ради України. Він очолював організації.
- Ба більше, він створив Фонд "Пам'ять Бабиного Яру", який він очолював до самої смерті.
- Помер історик у Києві 4 серпня 2014 року.
- Саме Фонди "Пам'ять Бабиного Яру" та "Пам'ять жертв фашизму в Україні" присвоїли звання Праведника України й Праведника Бабиного Яру більш як 4 тисячам осіб 13 національностей, які рятували євреїв від знищення.