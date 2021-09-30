Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Іллі Левітасу

Володимир Зеленський посмертно присвоїв Іллі Левітасу звання Героя України. Він займався вивченням трагедії Бабиного Яру та вшануванням пам'яті її жертв.

Президент України підписав відповідний указ 29 вересня. Це трапилось у 80 роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру.

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Іллю Левітасу присвоїли звання Героя України

Згідно з указом президента, звання Героя України (посмертно) присвоїли за:

визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України;

збереження та вшанування пам'яті про трагедію Бабиного Яру;

консолідацію українського суспільства;

багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.

Свій творчий і життєвий досвід Ілля Левітас присвятив на громадських засадах створенню форм та структур з розвитку та збереження єврейської культури в незалежній Україні, вшануванню пам'яті жертв Бабиного Яру, пошуку та відзначенню людей, які рятували євреїв від знищення в роки нацистської окупації,

– розповіли в ОП.

Також пояснили, що подання на присвоєння звання надійшло від Мінкульту напередодні 80 роковин трагедії Бабиного Яру.

Що відомо про життя та діяльність Іллі Левітаса