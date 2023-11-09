Має бути зрозуміла на всіх континентах: Зеленський пояснив різницю між Україною та Росією

Володимир Зеленський поспілкувався в онлайн-форматі зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Мексики. Глава держави відповів на питання, яка різниця між Росією та Україною.

Зеленський наголосив, що відмінності між Україною та Росією мають бути зрозумілі на кожному континенті нашої планети.

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В чому різниця між Україною та Росією

Почав Зеленський з цитати одного з національних героїв Мексики Еміліано Сапато: "Краще померти стоячи, ніж жити на колінах. Краще смерть воїна, аніж життя рабом".

Українці боронять свою землю та свої домівки, захищаючи свої родини та дітей, в той час, як Росія руйнує чужі оселі, розділяє чужі родини та викрадає чужих дітей,

– висловився він.

Він зазначив, що для України – це антиколоніальна війна, для Росії – намагання відновити стару імперію, яка зламала життя народу.

Глава держави у розмові додав, що Росія не хоче прийняти того, що ми будемо жити вільно та маємо право на незалежність і ідентичність.

Росія – злочинець, а Україна – борець

Зеленський підкреслив, що саме Росія почала війну та хаос, а наша країна має припинити це та відновити власну безпеку, бо країна-агресорка чинить зло. А Україна чинить спротив.

Росія – злочинець, а Україна – борець,

– саме так підсумував глава держави.

Президент закликав приєднатись до Формули миру

Відповідаючи на запитання студентів, український лідер, сказав, що Мексика могла б приєднатися до реалізації пунктів Формули миру

"Можна допомагати в цьому: тиснути на Росію, забирати в неї викрадених дітей, повертати додому. Нам допомагають деякі країни", – сказав він.

Як заявив Володимир Зеленський, для нашої країни важлива політична підтримка, а саме на майданчику ООН – українських резолюцій щодо закінчення війни, припинення російського терору, відновлення справедливості й територіальної цілісності нашої держави.

У всіх цих кроках ми хотіли б, щоб Мексика нам допомагала й нас підтримувала,

– сказав він.

Протидія російській пропаганді

За його словами, важливим моментом є протидія російській пропаганді та збільшення присутності України в інформаційному полі країн Латинської Америки. На його думку, цьому може сприяти проведення саміту за участю представників нашої держави та латиноамериканських країн.

Такий саміт, думаю, також був би дуже потужним і важливим, щоб безпосередньо побачили нас, почули нас, допомогли нам, запропонували щось своє,

– переконаний Володимир Зеленський.

За словами Президента, будь-які поступки терористам лише розпалюють їхні злочинні наміри.

Люди у світі мають усвідомлювати: якщо ми будемо жертвами, то ми будемо не останніми. І тому ми боремося й хочемо, щоб нас підтримували,

– акцентував Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що сьогодні неможливо говорити про будь-які відносини з Росією, тому це питання варто віддати на розсуд майбутніх поколінь.

До слова Сьогодні ініціатива в наших руках, на деяких напрямках є кроки вперед, – Зеленський

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