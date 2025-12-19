Укр Рус
19 грудня, 23:28
Зеленський розповів, за що його поважає Трамп

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Зеленський вважає, що Трамп поважає його.
  • Президент сказав, що поводиться з Трампом як небагато хто.

Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі, дав інтерв'ю польським ЗМІ. В ньому згадав і про Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP

Чи правда, що Трамп поважає Зеленського? 

На думку українського президента, лідер США усе ж поважає його. 

Я завжди відкрито розмовляю з президентом Трампом і думаю, що це викликає його повагу до мене. Напевно, не так багато людей у світі, які чесно говорять президенту те, що думають. Президент також ставиться до мене зі щирістю, 
– розповів Зеленський. 

Також він сказав польським медіа, що не має радника на кшталт спецпредставника США Стіва Віткоффа. 

Цікаво! Трамп у своїх заявах про Зеленського, окрім того, що говорив, ніби президент України "не має карт", відзначав і позитивне. Щоправда, в своєму фірмовому дусі, мовляв, Зеленський "найкращий торговець" і щоразу повертається із купою грошей на оборону. 

Інші заяви Зеленського 19 грудня:

  • Україна задоволена європейськими гарантіями на 90 відсотків.
  • США здатні зупинити Путіна економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами.
  • Ситуація на полі бою складна, та Україна не збирається здаватися.
  • Якщо буде можливість провести вибори в Україні, то президент не тримається за крісло.
  • Між Україною та Польщею не має бути ворожнечі. 

Допомога Україні від США буде 

Дональд Трамп підписав документ про фінансування оборони. Там є і військова допомога Україні.