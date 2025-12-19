Зеленський розповів, за що його поважає Трамп
- Зеленський вважає, що Трамп поважає його.
- Президент сказав, що поводиться з Трампом як небагато хто.
Володимир Зеленський, перебуваючи в Польщі, дав інтерв'ю польським ЗМІ. В ньому згадав і про Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.
Чи правда, що Трамп поважає Зеленського?
На думку українського президента, лідер США усе ж поважає його.
Я завжди відкрито розмовляю з президентом Трампом і думаю, що це викликає його повагу до мене. Напевно, не так багато людей у світі, які чесно говорять президенту те, що думають. Президент також ставиться до мене зі щирістю,
– розповів Зеленський.
Також він сказав польським медіа, що не має радника на кшталт спецпредставника США Стіва Віткоффа.
Цікаво! Трамп у своїх заявах про Зеленського, окрім того, що говорив, ніби президент України "не має карт", відзначав і позитивне. Щоправда, в своєму фірмовому дусі, мовляв, Зеленський "найкращий торговець" і щоразу повертається із купою грошей на оборону.
Інші заяви Зеленського 19 грудня:
- Україна задоволена європейськими гарантіями на 90 відсотків.
- США здатні зупинити Путіна економічними санкціями, військовою силою та іншими інструментами.
- Ситуація на полі бою складна, та Україна не збирається здаватися.
- Якщо буде можливість провести вибори в Україні, то президент не тримається за крісло.
- Між Україною та Польщею не має бути ворожнечі.
Допомога Україні від США буде
Дональд Трамп підписав документ про фінансування оборони. Там є і військова допомога Україні.