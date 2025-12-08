Зеленський уперше висловився про інцидент з дронами під час свого візиту до Ірландії
- Під час візиту Зеленського до Ірландії його літак переслідували 4 дрони.
- Президент прокоментував інцидент.
Під час нещодавнього візиту до Ірландії літак президента України переслідували 4 невідомі дрони. Зеленський підтвердив інцидент і додав, що стосовно цього випадку ведеться розслідування.
Про таке він розповів під час онлайн-брифінгу, пише 24 Канал.
Що сказав Зеленський про супровід його літака невідомими дронами?
Глава держави заявив, що під час його поїздки до Ірландії по траєкторії польоту його літака дійсно фіксували невідомі дрони. За його словами, ірландська сторона також підтвердила це, і нині триває відповідне розслідування.
Коментуючи слова Мерца про необхідність більшої обережності, президент зазначив, що він і так дотримується максимально можливої безпеки. Зеленський підкреслив, що цими питаннями займаються відповідні служби.
Тут немає більше, що додати, якось ми вже звикли в таких обставинах жити,
– сказав президент.
Яка передісторія?
Дипломатичний візит Володимира та Олени Зеленських до Ірландії відбувся 2 грудня. Зокрема в Дубліні президент зустрівся з прем'єр-міністром Мікхолом Мартіном.
Однак у ніч прибуття Зеленського до Ірландії чотири великі безпілотники військового типу з'явилися поблизу аеропорту, саме коли мав пролітати літак президента. Однак борт приземлився раніше, тож небезпечного зближення вдалося уникнути.
Після події провели термінову нараду за участю керівництва країни. Для зменшення ризиків під час вильоту Зеленського застосували спеціальну процедуру зльоту.
Радник президента Дмитро Литвин підтвердив, що безпеку забезпечувала Ірландія, й вона справді зафіксувала дрони на можливому маршруті руху літака. Водночас він наголосив, що інцидент не вплинув на план візиту.