Зеленський уперше висловився про інцидент з дронами під час свого візиту до Ірландії

Під час нещодавнього візиту до Ірландії літак президента України переслідували 4 невідомі дрони. Зеленський підтвердив інцидент і додав, що стосовно цього випадку ведеться розслідування.

Про таке він розповів під час онлайн-брифінгу, пише 24 Канал.

Читайте також Я не бачу, щоб Китаю було вигідне закінчення війни, – Зеленський

Що сказав Зеленський про супровід його літака невідомими дронами?

Глава держави заявив, що під час його поїздки до Ірландії по траєкторії польоту його літака дійсно фіксували невідомі дрони. За його словами, ірландська сторона також підтвердила це, і нині триває відповідне розслідування.

Коментуючи слова Мерца про необхідність більшої обережності, президент зазначив, що він і так дотримується максимально можливої безпеки. Зеленський підкреслив, що цими питаннями займаються відповідні служби.

Тут немає більше, що додати, якось ми вже звикли в таких обставинах жити,

– сказав президент.

Яка передісторія?