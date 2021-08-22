Зеленський розкритикував Захід за неготовність запросити Україну в НАТО

Володимир Зеленський переконаний, що вплив Росії зростатиме тим сильніше, чим довше Україна залишатиметься без офіційної перспективи членства в НАТО. Президент зазначив, що перебуває у режимі "постійного очікування".

Про це глава держави заявив у спільному для кількох ЗМІ інтерв'ю, коментуючи запитання про перспективи приєднання України до НАТО і про підтримку США щодо цього питання.

Читайте також Корупція не може бути основною причиною відмови у вступі до НАТО, – Зеленський

Зеленський розкритикував Захід через питання Україна – НАТО

Президент розповів, що перебуває в режимі "постійного очікування" і, аби пояснити свою думку, вдався до термінів з граматики англійської мови.

Ми починали з вами бесіду з англійської мови, це у нас називалося герундій, – мені здається, це постійний момент очікування. Тобто я перебуваю в постійному герундію щодо НАТО й щодо членства в ЄС,

– зазначив Зеленський.

Тривале неприйняття України в Альянс – на руку Росії

За словами глави держави, чим довше Україну "не запрошують до НАТО", тим більше країн світу показують, що одним із найпотужніших політичних лідерів у світі є Росія.

Дуже важливою у контексті цього питання президент вважає позицію держав, які "вагаються".

"Тому що Росія має вплив на ті чи інші держави й щодо економіки, і особисті є стосунки, і політичні стосунки", – пояснив Зеленський. Йому здається, що це є проявом слабкості таких країн.

Слова не підтверджені діями

Також український лідер прокоментував висловлювання, які часто використовують: "Україна вже давно є членом Європи, Україна вже за стандартами НАТО, Україна – рівноправний член".

"Мені здається, що головна помилка саме в цьому словосполученні "рівноправний член". Тому що якщо ти рівноправний, то ти член ЄС член НАТО, якщо твій народ це підтримує", – підсумував президент.

Тому Україна не є рівноправним членом, і це доказує те, що країни, попри її бажання, поки що немає в жодному із союзів.

Вступ України в НАТО: коротко

У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували тільки як майбутню мету.

Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.

Україна очікує на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Зеленський неодноразово нагадував про це.

Глава США Джо Байден підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.