Зеленський розкритикував Захід за неготовність запросити Україну в НАТО
Джерело:"НВ"
Володимир Зеленський переконаний, що вплив Росії зростатиме тим сильніше, чим довше Україна залишатиметься без офіційної перспективи членства в НАТО. Президент зазначив, що перебуває у режимі "постійного очікування".
Про це глава держави заявив у спільному для кількох ЗМІ інтерв'ю, коментуючи запитання про перспективи приєднання України до НАТО і про підтримку США щодо цього питання.
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Зеленський розкритикував Захід через питання Україна – НАТО
Президент розповів, що перебуває в режимі "постійного очікування" і, аби пояснити свою думку, вдався до термінів з граматики англійської мови.
Ми починали з вами бесіду з англійської мови, це у нас називалося герундій, – мені здається, це постійний момент очікування. Тобто я перебуваю в постійному герундію щодо НАТО й щодо членства в ЄС,
– зазначив Зеленський.
Тривале неприйняття України в Альянс – на руку Росії
За словами глави держави, чим довше Україну "не запрошують до НАТО", тим більше країн світу показують, що одним із найпотужніших політичних лідерів у світі є Росія.
Дуже важливою у контексті цього питання президент вважає позицію держав, які "вагаються".
"Тому що Росія має вплив на ті чи інші держави й щодо економіки, і особисті є стосунки, і політичні стосунки", – пояснив Зеленський. Йому здається, що це є проявом слабкості таких країн.
Слова не підтверджені діями
Також український лідер прокоментував висловлювання, які часто використовують: "Україна вже давно є членом Європи, Україна вже за стандартами НАТО, Україна – рівноправний член".
"Мені здається, що головна помилка саме в цьому словосполученні "рівноправний член". Тому що якщо ти рівноправний, то ти член ЄС член НАТО, якщо твій народ це підтримує", – підсумував президент.
Тому Україна не є рівноправним членом, і це доказує те, що країни, попри її бажання, поки що немає в жодному із союзів.Важливо! Європейська та євроатлантична інтеграція є домінувальним зовнішньополітичним вектором в Україні. Згідно з опитуванням "Рейтингу" у серпні 2021 року за вступ в Євросоюз виступають 64% українців, у НАТО країну бачать 54%.
Вступ України в НАТО: коротко
- У 2008 році Україна разом з Грузією подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували тільки як майбутню мету.
- Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей 12 червня 2020 року.
- Україна очікує на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Зеленський неодноразово нагадував про це.
- Глава США Джо Байден підтримує членство України в Альянс. Таку ж думку висловили на комісії Україна – НАТО.