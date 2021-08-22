Зеленский раскритиковал Запад за неготовность пригласить Украину в НАТО

Владимир Зеленский убежден, что влияние России будет расти тем сильнее, чем дольше Украина будет оставаться без официальной перспективы членства в НАТО. Президент отметил, что находится в режиме "постоянного ожидания".

Об этом глава государства заявил в совместном для нескольких СМИ интервью, комментируя вопрос о перспективах присоединения Украины к НАТО и о поддержке США по этому вопросу.

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Зеленский раскритиковал Запад за вопросы Украина – НАТО

Президент рассказал, что находится в режиме "постоянного ожидания" и, чтобы пояснить свою мысль, прибег к терминам по грамматике английского языка.

Мы начинали с вами беседу с английского языка, это у нас называлось герундий, – мне кажется, это постоянный момент ожидания. То есть я нахожусь в постоянном герундии относительно НАТО и относительно членства в ЕС,

– отметил Зеленский.

Длительное неприятие Украины в Альянс – на руку России

По словам главы государства, чем дольше Украину "не приглашают в НАТО", тем больше стран мира показывают, что одним из самых мощных политических лидеров в мире является Россия.

Очень важной в контексте этого вопроса президент считает позицию государств, которые "колеблются".

"Потому что Россия имеет влияние на те или иные государства и в отношении экономики, и личные отношения, и политические отношения", – пояснил Зеленский. Ему кажется, что это является проявлением слабости таких стран.

Слова не подтверждены действиями

Также украинский лидер прокомментировал высказывания, которые часто используют: "Украина уже давно является членом Европы, Украина уже по стандартам НАТО, Украина – равноправный член".

"Мне кажется, что главная ошибка именно в этом словосочетании "равноправный член". Потому что если ты равноправный, то ты член ЕС, член НАТО, если твой народ это поддерживает", – подытожил президент.

Поэтому Украина не является равноправным членом, и это доказывает то, что страны, несмотря на ее желание, пока нет ни в одном из союзов.

Вступление Украины в НАТО: коротко

В 2008 году Украина вместе с Грузией подала заявку о вступлении в НАТО. Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

Альянс признал страну участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Украина ожидает получения Плана действий по членству в НАТО. Зеленский неоднократно напоминал об этом.

Глава США Джо Байден поддерживает членство Украины в Альянс. Такое же мнение высказали на комиссии Украина – НАТО.