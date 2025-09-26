Журналіст запитав Зеленського, перед ким би той хотів вибачитися напередодні свята Йом-Кіпур. Український президент сказав сильні слова у відповідь.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Перед ким вибачився Зеленський під час інтерв'ю?

За словами гаранта, він хотів би вибачитися перед мамою та татом. Зараз президент не приділяє їм достатньо часу, бо занурений у роботу. Він не може подзвонити чи прийти та подякувати за все, що вони дали, зокрема за освіту.

Також Зеленський перепросив у дружини та дітей – з тієї ж причини. Він сподівається, що рідні розуміють його.

І я думаю про це – про сім'ю, про теплоту сім'ї. І я дуже перепрошую перед моєю дружиною та дітьми. Знову ж таки, тому що я весь свій час присвячую своїй сьогоднішній роботі. Але я думаю, що вони розуміють, що для кожного чоловіка у світі пріоритетами є його сім'я, його родина, його країна. Тому що це частина твого світу, а твій світ – це твоя країна,

– сказав Зеленський.

Було видно, що ці слова даються главі держави нелегко.

Він продовжив: оскільки займає таку посаду, то для нього в пріоритеті Україна – і закінчення війни, яка, на жаль, досі триває.

"І тільки потім буде час для моєї родини. Я прошу вибачення. Але так є. Що я можу вдіяти?" – риторично запитав лідер держави.

Також Зеленський вибачився перед українськими дітьми, яких викрала Росія. Він визнав, що Україна не змогла бути достатньо сильною, щоб запобігти цьому.

Довідка. Йом-Кіпур – єврейське свято, яке відзначають восени. В цей час юдеї тримають дуже суворий піст, дотримуються низки заборон і вбираються в біле. Вважається, що це день спокути і навіть судний день, адже бог оцінює поведінку людини протягом року та визначає її долю на майбутній рік. Дата Йом-Кіпур не фіксована. У 2025 році свято припадає на 2 – 3 жовтня.

