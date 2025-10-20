Зеленський днями відвідає Лондон для участі у саміті "коаліції рішучих", – ЗМІ
- Володимир Зеленський може відвідати Лондон 24 жовтня для участі у саміті "коаліції рішучих".
- За даними ЗМІ, президент України підтвердив свою участь у лондонському саміті під час телефонної розмови з європейськими лідерами.
У п'ятницю, 24 жовтня, Володимир Зеленський може відвідати Лондон. Там відбудуться переговори представників "коаліції рішучих".
Президент України, після саміту з Дональдом Трампом, підтвердив лідерами Європи, що зустрінеться з ними найближчим часом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Sky News.
Що відомо про можливий візит Зеленського до Лондона?
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих".
Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.
Нагадаємо, після зустрічі з президентом США 17 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з кількома лідерами Європи. За даними ЗМІ, тоді президент України підтвердив свою участь у лондонському саміті найближчим часом.
Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей та переговорів у Європі".
Довідка. До "коаліції охочих" входять країни, які прагнуть об'єднати зусилля для захисту майбутньої мирної угоди в Україні. Коаліцію очолюють прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Які результати останньої "коаліції рішучих"?
Минула зустріч коаліції відбулась у Парижі 4 вересня. На ній також був присутній президент Зеленський.
Тоді президент України наголосив, що всі учасники мають спільну мету – завершити війну надійним і тривалим миром.
На зустрічі обговорили внесок кожної країни у зміцнення безпеки України на суші, на морі, у повітрі та кіберпросторі.
Президент Франції повідомив, що 26 держав також готові відправити свої війська в Україну.