20 жовтня, 18:54
Зеленський днями відвідає Лондон для участі у саміті "коаліції рішучих", – ЗМІ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Володимир Зеленський може відвідати Лондон 24 жовтня для участі у саміті "коаліції рішучих".
  • За даними ЗМІ, президент України підтвердив свою участь у лондонському саміті під час телефонної розмови з європейськими лідерами.

У п'ятницю, 24 жовтня, Володимир Зеленський може відвідати Лондон. Там відбудуться переговори представників "коаліції рішучих".

Президент України, після саміту з Дональдом Трампом, підтвердив лідерами Європи, що зустрінеться з ними найближчим часом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Sky News.

Що відомо про можливий візит Зеленського до Лондона?

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих". 

Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами. 

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США 17 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з кількома лідерами Європи. За даними ЗМІ, тоді президент України підтвердив свою участь у лондонському саміті найближчим часом.

Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей та переговорів у Європі".

Довідка. До "коаліції охочих" входять країни, які прагнуть об'єднати зусилля для захисту майбутньої мирної угоди в Україні. Коаліцію очолюють прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Які результати останньої "коаліції рішучих"?

  • Минула зустріч коаліції відбулась у Парижі 4 вересня. На ній також був присутній президент Зеленський.

  • Тоді президент України наголосив, що всі учасники мають спільну мету – завершити війну надійним і тривалим миром. 

  • На зустрічі обговорили внесок кожної країни у зміцнення безпеки України на суші, на морі, у повітрі та кіберпросторі.

  • Президент Франції повідомив, що 26 держав також готові відправити свої війська в Україну.