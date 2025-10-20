У п'ятницю, 24 жовтня, Володимир Зеленський може відвідати Лондон. Там відбудуться переговори представників "коаліції рішучих".

Президент України, після саміту з Дональдом Трампом, підтвердив лідерами Європи, що зустрінеться з ними найближчим часом. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також Новий раунд переговорів Трампа із Путіним у Будапешті може виявитись пасткою, – The Telegraph

Що відомо про можливий візит Зеленського до Лондона?

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що 24 жовтня у Лондоні відбудеться зустріч "коаліції рішучих".

Західні ЗМІ повідомили, що президент Зеленський вирушить до Великої Британії, щоб взяти участь у переговорах з європейськими лідерами.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США 17 жовтня Зеленський провів телефонну розмову з кількома лідерами Європи. За даними ЗМІ, тоді президент України підтвердив свою участь у лондонському саміті найближчим часом.

Раніше український лідер розповів у своїх соцмережах, що цього тижня у нього "буде багато зустрічей та переговорів у Європі".

Довідка. До "коаліції охочих" входять країни, які прагнуть об'єднати зусилля для захисту майбутньої мирної угоди в Україні. Коаліцію очолюють прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Які результати останньої "коаліції рішучих"?