Зеленський виступив на відкритті Kyiv Jewish Forum: ключові тези

На Kyiv Jewish Forum 2021 виступив Президент України Володимир Зеленський. Подія стартувала 15 грудня та присвячена 30 річниці дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.

Володимир Зеленський наголосив, що зв'язки між громадянами України та Ізраїлю сягають 1 000 років – саме тоді виникла перша письмова згадка на івриті про Київ.

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Євреї в Україні

За словами президента, на початку XX століття єврейська спільнота України була найчисленнішою та становила майже чверть всього єврейського населення світу. Тут народилися Голда Меїр, Шолом-Алейхем і президент Ізраїлю Іцхак Бен-Цві.

На території України зародилися хасидизм, сіонізм та ідеологія створення власної ізраїльської держави,

– зауважив Зеленський.

Глава держави зазначив, що в українського та єврейського народів багато спільного. Українці пережили Голодомор, а євреї – Голокост. Кожен четвертий загиблий під час Голокосту був уродженцем України.

Спільна історія

Майже 2 600 українців рятували євреїв під час Другої світової війни. Їх нагородили званнями Праведників народів світу та 14 травня 2021 року вперше відзначили день їхньої пам'яті на офіційному рівні.

В Україні стартував проєкт Єврейської конфедерації "Праведники мого міста", у рамках якого вулиці, площі та сквери перейменовують на честь Праведників народів світу. Триває також будівництво Меморіального комплексу "Бабин Яр".

Що відомо про меморіальний комплекс "Бабин Яр" На території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр" планують збудувати меморіальний комплекс. У такий спосіб мають намір вшанувати жертв масових розстрілів окупантами під час нацистської окупації Києва у 1941 – 1943 роках. За основу проєкту взяли напрацювання з архітектурного конкурсу "Бабин Яр – Дорогожицький некрополь", який 2016 року профінансував канадський меценат українського походження Джеймс Темертей. Існує і приватний проєкт Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який профінансували російські бізнесмени Михайло Фрідман, Павло Фукс і Герман Хан. Громадськість цей проєкт не підтримала та назвала антиукраїнським.

Володимир Зеленський наголосив, що українці та євреї однаково цінують свободу та працюють над створенням кращого майбутнього для своїх держав. Мовиться про розвиток інфраструктури, боротьбу з бюрократією та корупцією, судову реформу та напрацювання у сфері ІТ.

Ми знаємо, що означає захищати свою державу і свою землю зі зброєю в руках, ціною власного життя,

– заявив Зеленський.

Вперше Kyiv Jewish Forum провели у 2019 році, тоді до заходу долучилися понад 500 учасників з усього світу. У зв'язку з пандемією коронавірусу, у 2020 році форум організували онлайн, однак кількість учасників суттєво зросла – до перегляду трансляції долучилося понад 80 тисяч людей.

Дивіться виступ Володимира Зеленського на Kyiv Jewish Forum: відео

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