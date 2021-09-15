День пам'яті загиблих організовував волонтерський рух. Про це повідомили 15 вересня.

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80-та річниця Бабиного Яру

Спочатку волонтери організували ходу, під час якої люди тримали портрети загиблих родичів. Опісля небайдужі поклали квіти до пам'ятника "Менора". На місці були близько 3 000 людей.

Зверніть увагу! Трагедія у Бабиному Яру сталася у вересні 1941 року. За два дні – 29 і 30 вересня на околиці Києва розстріляли 33 771 людину. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирного населення під час Другої світової війни.



У Києві відзначають день пам'яті жертв у Бабиному Яру / Фото PavlovskyNews

День пам'яті загиблих у Бабиному Яру відзначають щорічно. Це відбувається напередодні юдейського свята Йом Кіпур. У цей день прийнято відпускати гріхи всім людям.



Люди поклали квіти до пам'ятника "Менора" / Фото PavlovskyNews

День пам'яті загиблих у Бабиному Яру в Києві: відео PavlovskyNews

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