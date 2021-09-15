День памяти погибших организовывало волонтерское движение. Об этом сообщили 15 сентября.
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80-я годовщина Бабьего Яра
Сначала волонтеры организовали шествие, во время которого люди держали портреты погибших родственников. После неравнодушные возложили цветы к памятнику "Менора". На месте были около 3 000 человек.
В Киеве отмечают день памяти жертв в Бабьем Яру / Фото PavlovskyNews
День памяти погибших в Бабьем Яру отмечают ежегодно. Это происходит накануне иудейского праздника Йом Кипур. В этот день принято отпускать грехи всем людям.
Люди возложили цветы к памятнику "Менора" / Фото PavlovskyNews
День памяти погибших в Бабьем Яру в Киеве: видео PavlovskyNews
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Тысячи людей собрались у памятника "Менора": видео